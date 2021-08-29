Orman Genel Müdürlüğü: Tunceli'deki 3 yangın kontrol altında, birine havadan ve karadan müdahale ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Tunceli'deki orman yangınlarından 3'ünün kontrol altına alındığını, tek noktada devam eden yangına ise 2 helikopter, 1 uçak ve 40 personelle müdahale edildiğini duyurdu.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'deki Hozat-Ovacık özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda 18 Ağustos saat 13.45'te, 4 ayrı noktada başlayan orman yangınlarının 3'ünün kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Devam eden diğer yangına 2 helikopter, 1 uçak, işletme müdürlüğümüze ait 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 40 personelle bugün de söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı yangını önlemek adına ekiplerimiz 30 kilometre yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açmıştır. Yangının etrafında şerit açma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. En kısa zaman içerisinde yangın kontrol altına alınacaktır" denildi.

Orman yangınının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Vali MEhmet Özkan İse "Tanzi bölgesinde yangına, havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü" söyledi.

Vali Özkan, "Yaklaşık 4 gündür Hozat ile Ovacık ilçemiz arasında Tanzi Deresi'nin sağında ve solunda devam eden örtü yangınına arkadaşlarımız gerçekten deyim yerindeyse canlarını hiçe sayarak müdahale ettiler. 4 noktadan çıkan yangının 3 noktası tamamen söndürülmüş oldu." dedi.

Vali: Sosyal medya paylaşımları asılsız

"Sosyal medyada, yangının yerleşim yerlerinde olduğunu belirten paylaşımların asılsız olduğunu" vurgulayan Vali Özkan, "Bir kısım sosyal medya hesaplarında yerleşim alanlarının yanı başında ulaşılabilir bir coğrafyada olduğu şeklinde söylemler de var. Yangın alanını sizler de gördünüz; tamamen insansız, etrafında, içinde, kenarında ne arıcı ne de sürü sahibinin bulunmadığı bir alan. Yerleşim yerlerinin olduğu paylaşımlar asılsızdır" diye konuştu.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cuma günü yaptığı açıklamada yangına müdahale edilmediğini belirtip yardım çağrısında bulunmuştu. Maçoğlu yangının ulaşılması güç yerlerde olmasından ötürü havadan müdahale gerektiğini belirtmiş ancak yerleşim yerlerine yakın bölgelerde karadan müdahaleye de izin verilmesini istemişti.

Maçoğlu cumartesi günü katıldığı Artı TV yayınında da, bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olmasından ötürü sivillerin bölgeye girişlerinin zaman zaman engellendiğini de belirtti.

