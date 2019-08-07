Orman Genel Müdürlüğünden ‘Bodrum Yangını’ açıklaması

Orman Genel Müdürlüğünden Muğla’nın Bodrum ilçesindeki yangına ilişkin, “Bayır Mahalle mıntıkasında çıkan orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda, saat 19.30 itibari ile kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir” açıklaması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “7 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.15’de Muğla ili Bodrum İlçesi Bayır Mahalle mıntıkasında çıkan orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda, saat 19.30 itibari ile kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

“Can ve mal kaybı yaşanmamıştır”

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

“Yangına müdahale esnasında Muğla Valiliği tarafından tedbir amaçlı Bayır Mahallesi boşaltılmıştır. Yapılan yoğun mücadele sonucunda söz konusu yangının Bayır Mahallesine sıçraması engellenmiştir. Yangında can ve mal kaybı yaşanmamıştır.”