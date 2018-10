Orman Genel Müdürü: Yangına müdahale süresini 15 dakikanın altına çektik

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, bu yıl orman yangınları konusunda başarılı bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Yangına müdahale etme süresini 15 dakikadan daha aşağıya çektik. Yangına hassas bölgelerde bu süreyi 13- 14 dakikaya indirdik" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 2019- 2021 Dönemi Döner Sermaye Bütçesi hazırlık toplantıları Afyonkarahisar'da başladı. Termal bir otelde yapılan toplantıya Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve orman teşkilatının yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Bekir Karacabey, Orman Genel Müdürlüğü'nün 179 yıllık çok disiplinli, çok çalışkan bir kurum olduğunu ve birçok kişi tarafından örnek gösterildiğini söyledi. Orman teşkilatının yaptığı işlerin sadece kurumu etkilemediğini, öncelikle 22 bin 600 orman köylüsünü ilgilendirdiğini aktaran Bekir Karacabey, "Yaptığımız her icraatın kendisine dokunduğu 22 bin 600 orman köylüsü var. Bunun yanında bu ülkede yaşayan 81 milyon insanın her birinin hayatına dokunuyoruz. Diktiğimiz her bir fidan, onlara temiz hava oluyor. Sağlıklı içme suyu olarak geri dönüyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte iki bakanlığın birleşmesiyle devasa büyüklükte bir bakanlık ortaya çıktı. Bununla birlikte ortaya çıkan dezavantajların avantaja çevrilmesi için çalışmalıyız. İhtiyaç olan alımlarda fiyat araştırmasının en ince detayına kadar yapılması konusunda hassas davranmanızı istiyorum" dedi. 2023 YILI HEDEFİ 23 MİLYAR TL 2017 yılı rakamlarına göre 1 milyar dolarlık orman emvali ithalatı yapıldığını vurgulayan Karacabey, "Orman Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı bütçesi 7 milyar civarında. Biz kendi bütçemiz kadar ithalat yapan bir ülkeyiz ve ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı. Ülkemizin 3'te 1'inin topraklarının tapusu Orman Genel Müdürlüğü'nde ama biz bu kadar imkan varken, dışarıdan 1 milyar dolarlık odun ithalatı yapmışız. Bunu en azından kendime izah etmekte güçlük çekiyorum. Bu demek değil ki ormanlarımızı talan edelim, keselim, biçelim. Gittiğimiz yerlerde hala bakıma çok ihtiyacı olan orman sahaları var. Bu sahaların bakım ve iyileştirilmesi için önümüzdeki engeller kaldırıldı. Bu bakımlarını yapamadığımız ormanlara bir an önce bakım yapmamız ve 2023 yılında hedeflediğimiz 23 milyar dolar ormancılık sektörünün ihracata katkısını gerçekleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu. EKOLOJİK ÜRÜNDE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR Hollanda ve İtalya gibi ülkelerin çok ciddi anlamda fidan ihracatı yaptığına işaret eden Karacabey, Türkiye'nin ise fidan ithal ettiğini belirtti. Karacabey, şöyle devam etti: "Hemen yanı başımızdaki Türk Cumhuriyetlerine Avrupa'dan fidan gönderilirken, biz maalesef bu konuda geride kalmışız. Odun dışı ürün olarak tabir ettiğimiz, ekolojik ürünlerin dünyada 115 milyar dolar piyasası var. Türkiye, kıta Avrupasından fazla bitki türüne sahip diye övünüyoruz ama bunları değerlendiremiyoruz. Ormanlarda define saklı. Ama biz sadece ormancılığı ağaç kesip odun satmak gibi düşündüğümüz için, bu tür ürünlerin ekonomik değerlerinin farkında olmamışız. İnşallah bundan sonra bu alandaki 5 milyar dolarlık hedefi de gerçekleştirmeliyiz." 'BAŞARILI BİR ORMAN YANGINI SEZONU GEÇİRİLDİ' 2018 yılını, orman yangınları açısından hava şartlarının da yardımıyla çok sevindirici geçirdiklerini vurgulayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, şunları kaydetti: "Tabii bundan 'sadece hava şartları iyiydi, başarılıydık, hava şartları iyi olmazsa başarılı olmazdık' sonucu çıkarılmasın. Kesinlikle orman teşkilatındaki arkadaşlarımızın başarılı, özverili çalışmalarıyla kazasız, belasız, sıkıntısız bir sene olarak atlattık 2018 yılını. Bu sene hem çıkan yangın sayısı azdı, hem de yangın başına düşen alanda son yılların en iyi rakamları oldu. Yangına müdahale etme süresini 15 dakikadan daha aşağıya çektik. Yangına hassas bölgelerde bu süreyi 13- 14 dakikaya indirdik. Yangına müdahale süresinin kısalığı, yangın başına düşen orman alanı miktarının da aynı oranda düşmesine sebep oldu. Bu sene yangın başına düşen alan 2,6 hektar olarak gerçekleşti. Bu gerçekten başarılı bir istatistik olarak ortaya çıktı. Bununla beraber bölgemizde en başarılı ülke olarak görülüyoruz."