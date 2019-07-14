Orman işçilerinden duyarlı davranış

Adana’nın Feke ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri bir çam ağacından yanlışlıkla düşürdükleri kuş yuvasını yeniden yerine koydu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçyazı Mahallesi’nde ormanlık alanda kesim yapan orman işçilerinden Ramazan İmir ormanlık alanda kesim yaptığı sırada bir çam ağacından yanlışlıkla kuş yuvasını düşürdüğünü fark etti. Bunun üzerine düşürdüğü yuvayı yeniden yerine bırakan işçi bu anları da anlatarak cep telefonu ile kayıt altına aldı.



