Orman işçilerinin şehit edildiği saldırıyla ilgili davanın sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kulp'un Ağaçkorur Mahallesi mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği hatırlatılan iddianamede, saldırıda İhsan Çelikbilek (43), Mehmet Bozyel (17), Abit Yıldız (22), Ömer Yıldız (15), Siraç Yıldız (26), Ahmet Ay (23) ve Sinan Diger'in (45) şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanıklar Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Mehmet Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay ve Fatma Ay ile tutuksuz sanıklar Yücel Ç. ve Ümit F. hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve 7 orman işçisinin şehit düştüğü saldırıyla bağlantıları oldukları gerekçesiyle aralarında HDP'li eski Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da yer aldığı 5'i tutuklu 7 şüpheli hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Saldırıda yaralı kurtulduğunu babasının ise şehit olduğunu anımsatan mağdur H.Ç. ise patlamadan kaynaklı işitme problemi yaşadığını, terör örgütü üyeleri ve uzantılardan şikayetçi olduğunu aktardı.

M.H.D, "Yolun üzerine çıktığımda dağın tepesinde yaklaşık 500 metre uzağımızda 2 kişiyi gördüm. Yardım için onlara bağırmaya başladım. Sivil giyinimli olduklarını gördüm ama bize yardım etmeye gelmeden oradan uzaklaşıp gittiler." beyanında bulundu.

Olayda mağdur olan M.H.D, akşama doğru işlerinin bittiğini ve araca 17 kişi bindiklerini, yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra patlamanın gerçekleştiğini bildirdi.

Terör saldırısında yaralanan 10 kişi müşteki, 10 kişi tanık ve 2 gizli tanığın söz konusu olaya ilişkin alınan ifadeleri de iddianamede yer aldı.

İddianamede, patlamanın yaşandığı bölgedeki inceleme raporuna göre, patlama sonrası bir metre derinliğinde çukur oluştuğu, hazırlanan patlayıcının uzaktan radyo frekans komutalı olarak hazırlandığı aktarılarak, söz konusu bölgede patlamadan bir gün önce Kulp Belediyesince yol çalışmasının yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Patlamada yaralı kurtulan mağdur M.E. ise saldırıdan kaynaklı işitme kaybı ve vücudunun bazı yerlerinden sıyrık aldığını gerekçe göstererek şikayetçi oldu.

Gizli tanıklar "Çıngırak-1" ve "Çıngırak-2"nin ifadelerine de yer verilen iddianamenin değerlendirme kısmında ise şöyle denildi:

"Şüpheli Mehmet Abidin Karaman'a ait olan araç ile şüpheliler Mehmet Fatih Taş, Şener Aktaş ve Emin Ay'ın olay günü patlamanın yaşandığı bölgede bulundukları anlaşılmıştır. Şüpheli Ümit F. ise iş makinesiyle olaydan bir gün önce ve olay günü patlamanın gerçekleştiği bölgede çalıştığını kabul etmiştir. Kulp Belediyesine ait araçların GPS kaydında şüpheli Yücel Ç'nin kullandığı aracın olaydan bir gün önce patlamaya yakın bölgelerde yaklaşık 4 saat boyunca değişen sürelerde beklemeler yaptığı tespit edilmiştir.

Şüpheliler Taş ve Fatma Ay, bazı tarihlerde katıldıkları etkinlik ve sosyal medya hesaplarında 'terör örgütü propagandası, suçu ve suçluyu övmek' suçlarını işlemişlerdir. Şüphelilerin devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla terör faaliyetlerinde bulunan terör örgütü PKK/KCK ile fikir ve eylem birliği içerisinde bulunarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerine yeterli şüphe bulunmuştur."