HABER

Orman işçisi, ormanlık alanda traktörün altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

Şenol Yücel, Kastamonu’da merkeze bağlı Akkaya bölgesinde ormanda kesim işi yaptığı sırada traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkez Akkaya Bölgesinde ormanlık alanda kesim işi yapan 33 yaşındaki Şenol Yücel, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Orman işçisi, ormanlık alanda traktörün altında kalarak öldü

Şenol Yücel, Kastamonu’da merkeze bağlı Akkaya bölgesinde ormanda kesim işi yaptığı sırada traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkez Akkaya Bölgesinde ormanlık alanda kesim işi yapan 33 yaşındaki Şenol Yücel, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Yücel’in cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Evli ve iki çocuk babası olan Şenol Yücel’in İnebolu’nun Korupınar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Bella Thorne'dan cinsellik itirafıBella Thorne'dan cinsellik itirafı
Polise ateş eden zanlı: "Alkollüydüm pişmanım"Polise ateş eden zanlı: "Alkollüydüm pişmanım"
Çanakkale'de 50 kaçak ile 3 organizatör yakalandıÇanakkale'de 50 kaçak ile 3 organizatör yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.