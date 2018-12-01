HABER

Orman işletme şefi ve muhafaza memuruna 'kaçak kesim' tutuklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 14:05 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen, orman işletme şefi ve orman muhafaza memurunun da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Orman işletme şefi ve muhafaza memuruna 'kaçak kesim' tutuklaması

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen, orman işletme şefi ve orman muhafaza memurunun da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Yağcılar köyü mevkisinde ormanlık alanda kaçak ağaç kesimi yapıldığı ihbarını aldı. Çalışma başlatan ekipler, ormanda kesilen ve daha sonra ilçedeki bir hızar atölyesine götürülen 2 kamyon tomruğa el koydu. Polis, olayla ilgili kamyon şoförü ile hızar atölyesini işleten 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen Tosya Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman işletme şefi H.D., orman muhafaza memuru E.K. ile H.U. adlı bir kişiyi de gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden orman işletme şefi H.D., muhafaza memuru E.K. ve H.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Yoğun cinsel yaşam kanseri önlüyor!Yoğun cinsel yaşam kanseri önlüyor!
Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorumSoyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum
Mardin'de sağanak sele neden olduMardin'de sağanak sele neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dubai emiri 24 ayar altından ev yaptırdı! Hem de Türkiye'de

Herkesten gizli yaptırdı! 24 ayar altından ev

Kars'ta ortaya çıktı! Vatandaş şaşkın! 'İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık!

Kars'ta ortaya çıktı! Vatandaş şaşkın

Uzmanlar uyarıyor! İnternetteki ‘soyunan kadınlara’ dikkat

Uzmanlar uyarıyor! İnternetteki ‘soyunan kadınlara’ dikkat

Sosyal medyadan valiye seslendi! 'Beni namaza götür'

Sosyal medyadan valiye seslendi! 'Beni namaza götür'

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

Kato Dağı’nda aç kalan ayı Mehmetçiğe sığındı

Aç kalan ayı Mehmetçiğe sığındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.