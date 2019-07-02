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Orman işletmesinin tomruklarının usulsüz satılmasına 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 11:53 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nün deposundaki tomrukları herhangi bir ihale olmaksızın yasa dışı yollarla piyasada sattıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Orman işletmesinin tomruklarının usulsüz satılmasına 1 tutuklama

Burak ALPER KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nün deposundaki tomrukları herhangi bir ihale olmaksızın yasa dışı yollarla piyasada sattıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden orman muhafaza memuru Hasan Şirin tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Hisarardı Mahallesi'ndeki ormanlık alan, kesim için bir süre önce yüklenici bir firmaya verildi. Yüklenici firma ağaçları keserek, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'nün deposuna tomrukları depoladı. 2'si Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli 6 kişi, bu tomrukları yasa dışı yollarla piyasada satarak, yaklaşık 250 bin lira haksız kazanç sağladı.
Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şikayet üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 4 aydır süren teknik takibin ardından cumartesi günü harekete geçti. Yapılan operasyonda, Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü'nde şoför Ü.Ö, orman muhafaza memuru Hasan Şirin, odun tüccarı S.S. ile odun kesme işini alan firmanın taşeron işçileri İ.K. M.S. ve B.A., gözaltına alındı. Dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Ş. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Orman işletmesinin tomruklarının usulsüz satılmasına 1 tutuklamaOrman işletmesinin tomruklarının usulsüz satılmasına 1 tutuklama

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