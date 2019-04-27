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Orman kokulu tramvay Varşova’da seferlerine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 14:55 | Son Güncelleme

Polonya’da çevre konusunda farkındalık oluşturmak için Orman (Las) isimli yeşil tramvay seferlerine başladı.Polonya’da Varşova Tramvay İşletmesi, çevre konusunda farkındalık oluşturmak için Orman (Las) isimli yeşil tramvay hattını devreye soktu.

Polonya’da çevre konusunda farkındalık oluşturmak için Orman (Las) isimli yeşil tramvay seferlerine başladı.
Polonya’da Varşova Tramvay İşletmesi, çevre konusunda farkındalık oluşturmak için Orman (Las) isimli yeşil tramvay hattını devreye soktu. Başkent Varşova’da tüm gün boyunca hizmet verecek olan “orman tramvayının” içi Varşova şehir ormanlarında bulunan ağaç, çalı ve çiçeklerle donatıldı. Ormanlarda yaşayan sincap, tilki, karaca ve kuşların maketlerine de yer verilen “orman tramvayı” ile Varşova Tramvay İşletmesi gün içinde yolcu taşımacılığı yaparken yolcularda doğal yaşamı koruma, doğaya saygı, ekolojik yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Orman kokan tramvayda seyahat eden yolculara doğayı korumaya yönelik pratik bilgiler içeren broşürler dağıtılırken, çevreye dost toplu taşıma aracı olan tramvay kullanımı da özendiriliyor.

22 kilometre çimen tramvay hattı
Öte yandan başkent Varşova’da birkaç yıl önce başlatılan yeşil tramvay hattı projesi ise tüm hızıyla devam ediyor. Varşova Tramvay İşletmesi bugüne kadar Varşova’da tramvay hatlarının 22 kilometresinin çimenle döşendiğini belirtirken, çimen tramvay hatlarının hava kirliliğini ve şehrin gürültüsünü azalttığına da dikkat çekti.

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