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Orman konserinden 477 bin lira toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 12:41 | Son Güncelleme

İzmir’de 18 Ağustos’ta başlayan ve 5 bin hektardan fazla bir orman alanını etkileyen yangının açtığı yaraları sarmak için düzenlenen ’Orman Konseri’nden 477 bin TL toplandı.İzmir’de üç ilçede aynı anda çıkan ve büyük bir orman alanını etkileyen yangın sonrasında İzmir’in ormanlarını korumak için düzenlenen dayanışma konserinden yarım milyon liraya yakın bir meblağ toplandı.

Orman konserinden 477 bin lira toplandı

İzmir’de 18 Ağustos’ta başlayan ve 5 bin hektardan fazla bir orman alanını etkileyen yangının açtığı yaraları sarmak için düzenlenen ’Orman Konseri’nden 477 bin TL toplandı.
İzmir’de üç ilçede aynı anda çıkan ve büyük bir orman alanını etkileyen yangın sonrasında İzmir’in ormanlarını korumak için düzenlenen dayanışma konserinden yarım milyon liraya yakın bir meblağ toplandı. 9 Eylül akşamı İzmir Enternasyonel Fuarı ve ’Orman Konseri’ için Kültürpark’a giren kişilerden alınan giriş ücretlerinin toplamı 477 bin TL’yi buldu.

Ağaçlandırma ve yeni arazöz alımı
“İzmir Tek Yürek” sloganıyla düzenlenen ve sanatçıların karşılık almadan destek verdiği konser sonucunda orman yangınlarıyla mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Konser ve 88. İzmir Enternasyonel Fuarı vasıtasıyla elde edilen gelir, 30 Ağustos’ta İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararların yerine getirilmesi için kullanılacak. Meclisin aldığı kararlar arasında, 3 bin 800 hektarlık bir alanın ağaçlandırılması ve yangınlara müdahaleyi hızlandırmak için yeni arazözler alınması gibi dikkat çeken maddeler vardı.

"Doğa sevgisi işin başı"
Dayanışma konserine gösterilen ilgiden dolayı minnettar olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dayanışma konserinin başarılı sonuçlanmasından dolayı duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:
"Yangınla mücadele öncelikle bir gönül işi. Doğa sevgisi işin başı. Ardından da elbette alınması gereken bazı tedbirler geliyor. Onlar için de mali kaynak lazım. 9 Eylül akşamı binlerce insan Kültürpark’a akın ederek hem bu işe gönüllü olduklarını gösterdiler hem de maddi katkıda bulundular. O gece bizimle olan, sıra bekleyen, cefa çeken ama en sonunda şarkılarımıza eşlik ederek ulvi amacımıza ulaşma konusunda desteklerini esirgemeyen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

100 binden fazla kişi katıldı
Kültürpark giriş kapılarından elde edilen verilere göre dayanışma konserine 100 binden fazla kişi katıldı. Konsere katılımın beklenenden çok daha fazla olması nedeniyle gecenin ilerleyen saatlerinde kapılar herkese açıldı. Buna rağmen konserden elde edilen gelir 477 bin TL’yi buldu.

30 Ağustos’ta İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan kararlar ise şöyle:
"18-20 Ağustos tarihlerinde İzmir Kızıldağ bölgesinde gerçekleşen orman yangınlarında köylülerin gördüğü zararın tespiti amacıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından bir rapor hazırlanacak ve rapor bir sonraki meclis toplantısında değerlendirilecek.
İzmir’de yangın riskinin azaltılması için farkındalık oluşturulması, orman yangınlarına ilişkin olumsuz etkilerin azaltılması, yangınla mücadele çalışmalarını desteklemek için belediyenin havadan ve karadan müdahale olanaklarının artırılması için bir bağış hesabı açılacak, bağış kampanyasının başlatılabilmesi için İzmir Valiliğinden yardım toplama izni alınacak.
Açılan hesaptan yapılan tüm harcamaların meclisteki tüm partilerin temsil ettiği bir komisyon tarafından denetlenmesi sağlanacak.
Yalnızca Ege’ye özgü İzmir ağaçlarının yetiştirildiği iklim dostu özel bir fidanlık kurulacak. Orman içindeki emniyet şeritlerinin değiştirilmesi için destek sağlanacak ve orman köylülerine yangınla mücadele için arazöz temin edilecek.
3 bin 800 hektarlık alanda Ege ormanlarının yeniden oluşturulması için İzmir Valiliği ve diğer kurumlardan gerekli izinler alınacak.
İzmir’de doğan her bebek için bir ağaç dikilecek."

Orman konserinden 477 bin lira toplandı

Orman konserinden 477 bin lira toplandı

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