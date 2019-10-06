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Orman köylüleri kendi elektriğini üretecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 09:33 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Sarıgöl ilçesine bağlı kırsal Karacaali, Kızılçukur ve Alemşahlı mahallelerinde yaşayan orman köylüsü 31 aile, evlerinin çatısında güneş enerjisinden elektrik üretecek.

Orman köylüleri kendi elektriğini üretecek

İZMİR, (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesine bağlı kırsal Karacaali, Kızılçukur ve Alemşahlı mahallelerinde yaşayan orman köylüsü 31 aile, evlerinin çatısında güneş enerjisinden elektrik üretecek.
Orman Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın birlikte yürüttüğü 'Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için Sürdürülebilir Enerji Finans Mekanizması Projesi' kapsamında kurulacak olan çatı tipi güneş enerjisi sistemi ilk defa pilot olarak Manisa, Elazığ, Çorum ve Bolu'da uygulanacak. Bu kapsamda Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden 3 orman köyü seçildi. Sarıgöl'e bağlı Karacaali, Kızılçukur ve Alemşahlı orman köylerinde tespit edilen toplam 31 ailenin mesken olarak kullandığı evlerin çatısına, güneş enerjisinden elektrik üretecek sistem kurulacak.
Talebin yoğunluğundan dolayı köylerde aileler kura ile belirleniyor. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY Daire Başkanlığı Şube Müdürleri Kaan Toptan, İsmail Tugay, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürü Mehmet Saruhan, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir ve Sarıgöl Orman İşletme Şefi Vedat Uğurcu kura çekimi için Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali'ye geldi. Muhtar Adem Kır ve köylüler tarafından ilgiyle karşılanan heyetten kura çekimi öncesinde konuşma yapan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Orman Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'de ilk defa uygulanacak bu projenin tamamının hibe olarak gerçekleşeceğini, orman köylüsünün kendi kullanacağı elektriği üreteceğini, kullanım dışında kalan üretiminden de para kazanacağını söyledi. Bölge Müdürü Derince, orman köylüsünün refah düzeyinin arttırmak için çalıştıklarını, her zaman yanlarında olduklarını, onların görüş, öneri ve şikayetlerinin kendileri için kıymetli olduğunu da sözlerine ekledi.
Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY Daire Başkanlığı Destekleme Şube Müdürü Kaan Toptan da projenin teknik ayrıntılarını paylaştığı konuşmasında Türkiye'de 4 ilde, 11 köyde uygulanacak olan pilot projeden faydalanacak olan şanslı köylerden birinde olduklarını, buradan elde edilecek veriler ve olumlu geri dönüşler ile projenin daha da yaygınlaşacağını belirtti.
Çekilen kura ile Karacaali'de evlerinin çatısına güneş enerjisinden elektrik üretecek sistem kurulacak olan aileler belirlendi.

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Orman köylüleri kendi elektriğini üretecekOrman köylüleri kendi elektriğini üretecekOrman köylüleri kendi elektriğini üretecekOrman köylüleri kendi elektriğini üretecek

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