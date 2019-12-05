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Orman muhafaza memuru avcıları uyarırken açılan ateş sonucu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 23:53 | Son Güncelleme

sayın Yazıişleri müdürlerine; 'Samsun'da, orman muhafaza memuru tüfekle öldürüldü' başlıklı haberimizi kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz.

Orman muhafaza memuru avcıları uyarırken açılan ateş sonucu öldü

sayın Yazıişleri müdürlerine;
'Samsun'da, orman muhafaza memuru tüfekle öldürüldü' başlıklı haberimizi kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz. DHA
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YENİDEN

Hakan AKGÜN/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde, orman muhafaza memuru Yüksel Berk (56), ikaz etmek isteği avcı grubundan birinin açtığı ateş sonucu başına isabet eden mermi ile yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan avcı grubunun yakalanması için jandarma çalışma başlattı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Terme ilçesi Gölyazı mahallesi Çobanyatağı mevkiinde meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Şb. Müdürlüğü Terme Doğa Koruma ve Milli parklar Şefliğine saha bekçisi olarak görev yapan Yüksel Berk, sahil kenarında avlanan bir grup ile karşılaştı. İddiaya göre saha bekçisi Berk, kendisinin bulunduğu bölgeye doğru ateş açan avcıları uyarmaya çalıştı. Bu sırada gruptan bir avcının açtığı ateş sonucu silahtan çıkan mermi, Berk'in başına isabet eti. Berk yere yığılırken, avcı grubu ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. salğk ekibinin yaptığı kontrolde saha bekçisi Yüksel Berk'in yaşamını yitirdiği saptandı. Jandarma olaydan sonra kaçan avcı grubunun kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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