Orman ürünlerinden 1 milyar dolarlık katkı bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) alınacak 5 bin personelle ormanlara daha iyi bakım yapacaklarını belirterek, "Üreteceğimiz ürünlerle orman ürünleri alanındaki ithalatı azaltarak, cari açığı 1 milyar dolar düşürmeyi hedefliyoruz." dedi. Pakdemirli, Behiçbey Orman Fidanlığı'ndaki OGM tarafından istihdam edilecek orman mühendislerinin katıldığı uygulamalı sınav alanını ziyaret etti. Personel alımlarına yönelik bilgi veren Pakdemirli, kurum tarafından toplam 5 bin personel alınacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili kurumlarla yapılan istişare neticesinde personel alımının yapılacağını kaydeden Pakdemirli, 5 bin personelin ormanların korunması, ağaçlandırılması ve yangınla mücadelenin yanı sıra orman ürünleri alanındaki ithalatın azalmasına da katkı sağlayacağını aktardı. Pakdemirli, orman ürünleriyle ilgili cari açığı azaltacak şekilde planlama yapmayı kararlaştırdıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Orman memurlarında sayı açısından açık olduğu için yeterince hızlı damgalama ve bakım yapamıyoruz. Bunları tamamlayınca, her yıl büyüyen ağaç miktarının belli kısmını kesmemiz lazım. Bu, orman varlığının artışı ve sağlığı için önemli. Hem orman sağlığını korumak hem de kullanma dengesi içinde kereste, mobilya, işlenmiş ağaç gibi bazı orman ürünlerindeki ithalatı minimuma düşürecek netice alacağız. Bu alandaki ihtiyaç yerli kaynaklarımızla karşılanacak. Yani bu 5 bin personelle ormanlara daha iyi bakım yaparak üreteceğimiz ürünlerle orman ürünleri alanındaki ithalatı düşürerek cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz."

- "Adil ve şeffaf sınav süreci" Kuruma, KPSS'ye göre, bin 146 sözleşmeli personel aldıklarını belirten Pakdemirli, "Orman muhafaza memurlarından 2 bin 700 tane alıyoruz, 5 bin 123 başvuru olmuş. Orman mühendisinde ise 3 bin 44 başvurudan bin 150 tanesini alıyoruz. Sınavda, kanaat notu denen genel kültür notunun herkese aynı verilmesi talimatını verdim. Herkes KPSS ve uygulamalı sınavdaki sonuca göre değerlendirilecek. Sınav komisyonları, adil, şeffaf şekilde, kameralar önünde çalışıyor. Meslek odaları gözlemcileri de eşlik ediyor." dedi. Pakdemirli, aynı yöntemle 2018'de orman mühendisi alımı yaptıklarına ve tek bir şikayet gelmediğine işaret ederek, uygulamalı sınavda harita, yangın ve orman zararlılarıyla mücadele, fidan dikimi gibi konuların yer aldığını dile getirdi. Adil ve şeffaf şekilde yürütülen komisyon sürecinin ardından sınav sonuçlarının aralık ayı sonu itibariyle belli olacağına dikkati çeken Pakdemirli, kazanan adayların, seçtikleri 10 şehre, sınav sonuçlarına göre sıralanarak atanacaklarını ifade etti.