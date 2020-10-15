Orman vurgununda Fethiye Orman İşletme Müdürü'ne gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne yaklaşık 3 ay önce, Orman Bölge Müdürlüğü'nden ağaç kesim ve taşıma ihalesini alan firmanın, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçları da kestiği yönünde ihbar yapıldı.

16 ŞÜPHELİ SAPTANDI

İhbarda, firma görevlilerinin devleti zarara uğratarak dolandırıcılık yaptıkları ve bazı orman şefleri ile memurlarının da rüşvet karşılığı duruma göz yumdukları ileri sürüldü. Bunun üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında tanık ifadeleri alındı ve teknik takip yapıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda da 16 şüpheli saptandı.

8 BİN LİRA RÜŞVET ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANIP TUTUKLANDI

Savcılık, şüphelilerden Kooperatif Başkanı R.G., Orman İşletme Şefi M.A., orman muhafaza memuru B.A., çekici şoförleri H.D. ve E.Ç. ile nakliye sorumlusu Y.G. hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekiplerinin dün yaptığı operasyonda adresleri belirlenen 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri, kesim ve taşıma işini ihaleyle alan firmanın merkezinde yaptığı aramada ise çok sayıda belgeye el koydu. Emniyetteki ifadelerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan şüphelilerden kooperatif başkanı R.G, orman işletme şefi M.A, orman muhafaza memuru B.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.