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Orman vurgununda Fethiye Orman İşletme Müdürü'ne gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 18:04 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, orman bölgesinde kesim ve taşıma işi ihalesini alan firmanın, kesim alanı dışındaki genç ve nitelikli ağaçları da kestiği iddiasıyla yürütülen ve daha önce gözaltına alınan 7 kişiden 4'ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla Fethiye Orman İşletme Müdürü G.Z. de gözaltına alındı.

Orman vurgununda Fethiye Orman İşletme Müdürü'ne gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne yaklaşık 3 ay önce, Orman Bölge Müdürlüğü'nden ağaç kesim ve taşıma ihalesini alan firmanın, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçları da kestiği yönünde ihbar yapıldı.

16 ŞÜPHELİ SAPTANDI

İhbarda, firma görevlilerinin devleti zarara uğratarak dolandırıcılık yaptıkları ve bazı orman şefleri ile memurlarının da rüşvet karşılığı duruma göz yumdukları ileri sürüldü. Bunun üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında tanık ifadeleri alındı ve teknik takip yapıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda da 16 şüpheli saptandı.

8 BİN LİRA RÜŞVET ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANIP TUTUKLANDI

Savcılık, şüphelilerden Kooperatif Başkanı R.G., Orman İşletme Şefi M.A., orman muhafaza memuru B.A., çekici şoförleri H.D. ve E.Ç. ile nakliye sorumlusu Y.G. hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekiplerinin dün yaptığı operasyonda adresleri belirlenen 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri, kesim ve taşıma işini ihaleyle alan firmanın merkezinde yaptığı aramada ise çok sayıda belgeye el koydu. Emniyetteki ifadelerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan şüphelilerden kooperatif başkanı R.G, orman işletme şefi M.A, orman muhafaza memuru B.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında dün de Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memuru Ö.K, orman kesim işçilerinden 8 bin lira rüşvet alırken suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

FETHİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla bu sabah da Fethiye Orman İşletme Müdürü G.Z. jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği, yeni gözaltıların olabileceği bildirildi. (DHA)

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