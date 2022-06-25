Orman yakanlara verilen cezalar artırılacak mı? Erdoğan'ın 'idam' çıkışı gündem olmuştu! Adalet Bakanı Bozdağ'dan açıklama

Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ, orman yakanlara verilen cezaların artırılmasıyla ilgili "Bakanlık olarak çalışmalara başladık. Somutlaşınca kamuoyuna açıklayacağız. TBMM, gerekli adımları atacaktır" dedi.

ERDOĞAN'IN 'İDAM' ÇIKIŞI GÜNDEM YARATMIŞTI

Öte yandan dün Marmaris'teki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan idam cezasının tartışılması gerektiğini belirtirken "Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Canım bütün ormanları yakıyoruz. Bütün haşerat, hayvanlar bu ormanlarla yanıyor. Adam affedersin içmiş. Şaribüleyli vennehar, bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım. Ne demek, böyle saçmalık olur mu? Bu tartışmalı, bunun üzerinde etraflıca durmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.



