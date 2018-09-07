"Orman yakmanın haklı gerekçesi olamaz"

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "Orman yakmanın hiçbir haklı gerekçesi yoktur, olamaz. Halka ve doğaya karşı işlenen bu suçun her koşulda takipçisi olacağız." dedi.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yaz aylarının yangın aylarına dönüştüğünü ileri sürerek, yurt genelindeki yangınlarda, binlerce hektar alanın yok olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı raporlarına göre, Türkiye'de 2017'de 119 bin 92 hektar orman alanının yangınlardan zarar gördüğünü anlatan Çepni, bu yıl ise yalnızca 16-23 Temmuz'da 33 ilde 90'dan fazla orman yangınının meydana geldiğini bildirdi.

Yangınlar arasında ayrım yapıldığını iddia eden Çepni, şöyle devam etti:

"Ülkemizde insanlar arasında ayrım yapıldığı kuşkusuz bilinen bir gerçektir fakat yangınlar arasında da ayrım yapıldığını görüyoruz. 'Kendiliğinden yanıyor.' diyen yetkililer, bir kentteki yangını söndürmeye çalışırken, diğer kenttekini söndürene bile izin vermiyorsa, yaşanan tam olarak kasıttır. Buradan iktidara soruyoruz, Tunceli'deki ormanlar yerli ve milli değil midir? İnsanların, doğanın, yaban hayatının katledilmesi nasıl bir siyasi düşmanlığın sonucudur?"

Tunceli'de "ormanların yakıldığını", bu nedenle anayasal suç işlendiğini ileri süren Çepni, "Orman yakmanın hiçbir haklı gerekçesi yoktur, olamaz. Halka ve doğaya karşı işlenen bu suçun her koşulda takipçisi olacağız." diye konuştu.

