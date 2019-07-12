HABER

Orman yangın havuzunda yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 20:48 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde söndürme helikopterlerinin su alması için inşa edilen havuzun etrafında çıkan yangın, etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte ilçeye hareketli dakikalar yaşattı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde söndürme helikopterlerinin su alması için inşa edilen havuzun etrafında çıkan yangın, etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte ilçeye hareketli dakikalar yaşattı. Orman İşletme ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin yoğun çabalarıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ödemiş’te Ahrandı mevkiinde bulunan orman yangın havuzunun etrafında 17.00 sularında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kuru otlar nedeniyle kısa sürede yangın havuzunun etrafını sararken dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman işletme ekiplerine bildirdi. Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. Rüzgarın kuvvetli oluşu endişeye neden olsa da ekiplerin yoğun çabası ile yangın yarım saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangından 300 metrekarelik makilik alan ve bazı çam ağaçları zarar gördü.

İki arozöz ve iki itfaiye kamyonu ile soğutma çalışmalarına geçilirken Bayındır Orman İşletme Müdürü Hasan Sarıtaş çalışmaları yönetti. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebi soruşturma sonrası belli olacak.

Levhası bile delik deşik!
Öte yandan yaklaşık 10 yıl önce orman yangınlarında hava müdahaleleri için su alınması amacıyla Ödemiş Ticaret Borsası tarafından yaptırılarak İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne verilen havuzun levhasının dahi şehir magandalarının silahlı saldırısına uğradığı ve yangın havuzunun tel örgülerinin çevresinde çok sayıda boş cam şişenin yer aldığı gözlendi.

Panik yaratan görüntü! Hemen inceleme başlatıldıPanik yaratan görüntü! Hemen inceleme başlatıldı
Hatalı sollama yapan otomobilden kaçan kamyonet, apartman boşluğuna düştüHatalı sollama yapan otomobilden kaçan kamyonet, apartman boşluğuna düştü
Gaziantep'te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölüGaziantep'te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.