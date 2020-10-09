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Orman yangını Arsuz’a doğru ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 17:19 | Son Güncelleme

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, Arsuz ilçesine doğru ilerliyor.

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, Arsuz ilçesine doğru ilerliyor. Sarımazı’da başlayan yangın Soğukoluk’a da sıçradı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde trafo patlaması sonucu Belen’e bağlı Sarımazı mevkiinde orman yangını çıktı. Rüzgarın şiddetiyle yayılan alevler hızla farklı noktalara yayıldı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevler Soğukoluk Yaylası’na da ulaştı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
7 saattir süren yangında alevlerin Arsuz ilçesine doğru ilerlediği görüldü.

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