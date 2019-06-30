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Orman yangını güçlükle kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 22:39 | Son Güncelleme

Adıyaman’da meydana gelen orman yangını güçlükle kontrol altına alınırken, 15 hektarlık alan küle döndü.Edinilen bilgilere göre, Beşpınar Marina üst kesiminde bilinmeyen nedenlerden dolayı başlayan orman yangını Ali Dağı mesire alanına kadar ilerledi.

Orman yangını güçlükle kontrol altına alındı

Adıyaman’da meydana gelen orman yangını güçlükle kontrol altına alınırken, 15 hektarlık alan küle döndü.
Edinilen bilgilere göre, Beşpınar Marina üst kesiminde bilinmeyen nedenlerden dolayı başlayan orman yangını Ali Dağı mesire alanına kadar ilerledi. Kuru otların yoğun olduğu ve çam ağaçlarının sık olduğu alanda alevler büyüyerek ormanlık alanı sardı. Alevlere ilk müdahale mesire alanında bulunan onlarca vatandaş tarafından yapıldı. Ağaç dalları ile alevlere müdahale eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine çok sayıda Adıyaman Belediyesi itfaiye ekibi, Orman Müdürlüğü itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri, AFAD ve olası yaralanmalara karşı 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ormanlık alan sarp olmasından dolayı itfaiye araçlarının girmesine engel oldu. Olay yerine Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da gelerek birim müdürlerinden bilgi aldı. Saatlerce olay yerinde ekipleri yöneten Başkan Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesine ait bütün su tankerlerini ve bütün ekipleri olay yerine çağırarak yangının söndürülmesini istedi. Çok sayıda gelen iş makinesinin açtığı yollar ile su tankerleri ve itfaiye araçları ormanlık alan içerisine girerek yangını kontrol altına aldı.
Kontrol altına alınan orman yangınının söndürülebilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Orman yangını güçlükle kontrol altına alındı

Orman yangını güçlükle kontrol altına alındı

Orman yangını güçlükle kontrol altına alındı

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