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Orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 01:02 | Son Güncelleme

Muğla Ortaca’da akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangına, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor.

Orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Ortaca’nın Gölbaşı Mahallesi Sıtma Deresi mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden aktif hale geldi.

Gündüz saatlerinde helikopterle yangına müdahale eden ekipler sarp arazide karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın, söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği öğrenildi.

An itibariyle yangına 21 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ve 120 personelle müdahale edildiği belirtildi. (İHA)


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Muğla orman yangını

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