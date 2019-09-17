HABER

Orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 18:15 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, Orhaneli ilçesinin Akçabük köyünde meydana gelen orman yangını, 4 helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kontrol altına alındığı bildirildi.Alınan bilgiye göre, saat 15.45 sıralarında Akçabük top sahası yakınlarındaki çamlık alanda yangın çıktı.

Orman yangını kontrol altına alındı

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, Orhaneli ilçesinin Akçabük köyünde meydana gelen orman yangını, 4 helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kontrol altına alındığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, saat 15.45 sıralarında Akçabük top sahası yakınlarındaki çamlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşlar alevleri söndürmek için müdahale etti. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "4 helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların iştirakiyle yangın kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen alevler için söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebi çok yönlü olarak araştırılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
Başkan Davut pazarı gezdiBaşkan Davut pazarı gezdi
Oltu'yu dolu vurduOltu'yu dolu vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Adnan Oktar davası başladı

Adnan Oktar davası başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltında

Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!

Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek 15 ay sonra teslim oldu

Firari cinayet şüphelisi 15 ay sonra böyle teslim oldu

Hasankeyf'te bu kez mezarlar taşınıyor

Gözyaşlarını tutamadılar! Mezarlar taşınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.