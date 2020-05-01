HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Orman yangını tespiti için İHA'lar kullanılacak

Orman yangını tespiti için İHA'lar kullanılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 15:59 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) orman yangınlarıyla mücadele için hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Orman yangınlarını tespitte bu yıl ilk defa İHA'lardan faydalanmaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Orman yangını tespiti için İHA'lar kullanılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'dan başlayıp Akdeniz ve Ege sahilinden İstanbul'a kadar uzanan kıyı bandının orman yangınları için en riskli bölgeler olduğunu bildirdi.

Hazırlıkların bu riske göre yapıldığını belirten Pakdemirli, yangın sezonunda araç, gereç ve personelin büyük bir kısmının bu bölgelerde hazır bekletildiğini, bu yıl ülkede meydana gelebilecek her büyüklükte ve zorluktaki yangına karşı hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti.

Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede 3 temel strateji belirlediklerini kaydederek, "Bunların birincisi önleme yani yangın çıkmasına mani olacak eğitim ve bilinçlendirme çalışması. Unutmayalım ki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı ve bu oranın inmesi ancak eğitim, bilinçlenme ve dikkatle sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"YANGINLARA İLK MÜDAHALE SÜREMİZİ 12 DAKİKAYA İNDİRDİK"

İkinci stratejilerinin ise erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale olduğunu belirten Pakdemirli, "Orman yangınlarını tespitte bu yıl ilk defa İHA'lardan faydalanmaya başlıyoruz. Ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesinden ormanlarımızı izliyoruz. Yangından anında haberdar oluyor ve 1140 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekiplerimizle en kısa sürede yangınlara müdahale ediyoruz. Böylece yangınlara ilk müdahale süremizi 12 dakikaya indirdik." bilgilerini verdi.

Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için büyük bir planlamaya ve titiz çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade ederek, ekipmanın da yangınla mücadelede önemini vurguladı. Yangınla mücadele kapsamında yaklaşık 8 bin aracın görev yapacağını ve 300 arazözü de bu yıl yenileyeceklerini bildiren Pakdemirli, OGM'nin orman yangınlarıyla mücadele ekibinin de genişletileceğini kaydetti.

Orman yangınlarında bu yıl 18 bin 545 personelin görev yapacağını belirten Pakdemirli, "Bu arkadaşlarımızla beraber, bu yıl alımı yapılacak yeni elemanlarla ekibimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Belirledikleri 3. stratejinin, yanan alanların tekrar ağaçlandırılması, bir başka deyişle rehabilitasyon çalışmalarından oluştuğunu aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yanan ormanlık alanları ilk ağaçlandırma sezonunda yani aynı yıl içinde tekrar ağaçlandırıyoruz. Anayasa gereği bu alanları başka bir maksatla asla kullandırmıyoruz. Ağaçlandırırken asli türlerin korunmasına da dikkat ediyoruz."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Paradan mı bulaştı? Koronadan ölen iş insanının yakınları konuştuParadan mı bulaştı? Koronadan ölen iş insanının yakınları konuştu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

İlginizi Çekebilir

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Diğer Haberler
DİSK önündeki gruba gözaltının yeni görüntüleri paylaşıldı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Emniyet paylaştı

Yasağa aldırmadan denize girdiler

Yasağa aldırmadan denize girdiler

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa'da yatan koronavirüs hastalarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa'da yatan hastalarla görüştü

İzmir'de şok olay: Ellerini ayaklarını bağlayıp parasını ve telefonunu gasp ettiler

Şok olay! Ellerini ayaklarını bağlayıp...

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, mahallesi karantinaya alındı

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, sonunda bu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.