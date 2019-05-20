Orman yangınına destek için vatandaşlara çağrı yapıldı: 3 görevli dumandan etkilendi 

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, çıkan orman yangınına müdahale etmek isteyen 3 kişi dumandan etkilendi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale etmekte zorlanan ekiplere destek için belediye hoparlöründen yapılan anons ile çak sayıda vatandaşın da katıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, öğleden sonra Gölbaşı-Elbistan karayolunun 15'inci kilometresinde Kızılçam Ormanında başladı. Ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmaya başladı.

VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTENDİ

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale etmekte zorlanan ekiplere destek için vatandaşlardan yardım istedi. Belediyenin merkezi anons sistemi üzerinden yapılan çağrı ile olay yerine çok sayıda vatandaş gelerek, söndürme çalışmalarına kattıda bulundu.

3 GÖREVLİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 Orman İşletme Müdürlüğü görevlisi olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektarlık orman alanın yandığı bildirilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

