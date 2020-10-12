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Orman yangınına müdahale ederken yanarak can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 21:33 | Son Güncelleme

Ordu’nun Aybastı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir kişi, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi.

Ordu’nun Aybastı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir kişi, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden 58 yaşındaki Ahmet Çoban, alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada alevlerin ortasında kalan Çoban olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise önce Aybastı, ardından ise otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

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