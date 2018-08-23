"Orman yangınına müdahale süresi 10 dakika civarına indi"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınına müdahale süresinin 15 dakikadan 10 dakika civarına indirildiğini söyledi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki orman yangını ilk müdahale merkezini ziyaret eden Bakan Pakdemirli, orman işçileriyle bayramlaştı, yangın yönetim aracında orman yangına müdahale çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Pakdemirli, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ekiplerine destek olmak amacıyla onlarla bir araya geldiğini belirtti.

Orman Genel Müdürlüğünün, varlığı 150 yıla dayanan kurumsal, iyi bir teşkilat olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Orman varlığımız çok önemli. Son 15 yılda orman varlığımız yüzde 30 civarında arttı. 2023 için önemli hedeflerimiz var. 7 milyar fidanla ülkemizi buluşturmuş olacağız. O yüzden her bir ağacın çok çok önemi var bizler için." ifadelerini kullandı.

- "Yangına müdahale süresi 10 dakika civarında"

Bakan Pakdemirli orman teşkilatının yangına müdahaledeki başarısına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"15 dakika olan müdahale süresini son günlerde iftiharla izliyorum ki 10 dakika civarına indirmiş durumdalar. Yangın sezonu henüz kapanmadı. İnşallah büyük yangınlarla karşılaşmayız. Bunların çoğu ihmal ve kaza sonucunda oluşuyor. Bu konuda vatandaşlarımız da çok daha dikkatli olacak şekilde, yangın çıkmamasına azami ihtimam göstereceklerdir diye düşünüyorum."