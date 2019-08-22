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Orman yangınına müdahalede görev yapan Ukraynalı pilot, otelde ölü bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

1 HAZİRAN'DA GELDİ İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 500 hektarlık alanı kül eden orman yangınını söndürmek için mücadele eden ve kaldığı otel odasında ölü bulunan helikopter pilotlarından Ukraynalı Yurii Bortnik'in (50) 1 Haziran'da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nde göreve başladığı öğrenildi.

Orman yangınına müdahalede görev yapan Ukraynalı pilot, otelde ölü bulundu (2)

1 HAZİRAN'DA GELDİ
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 500 hektarlık alanı kül eden orman yangınını söndürmek için mücadele eden ve kaldığı otel odasında ölü bulunan helikopter pilotlarından Ukraynalı Yurii Bortnik'in (50) 1 Haziran'da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nde göreve başladığı öğrenildi. Bortnik, bugüne kadar Manavgat'ta çıkan yangınların dışında, Antalya merkez, Kemer, Kumluca, Akseki ve Serik ilçelerindeki yangınlara da helikopterle havadan müdahale edilmesinde görev aldı. Yurii Bortnik ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nün görevlendirmesiyle Mersin, Muğla ve son olarak da İzmir Karabağlar'daki yangına müdahale eden hava ekibinde yer aldı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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