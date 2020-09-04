HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Orman yangınında 3 işçi yanarak yaralandı

Orman yangınında 3 işçi yanarak yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 21:12 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop’un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden 3 orman işçisi yaralandı.

Orman yangınında 3 işçi yanarak yaralandı

Çorum’un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop’un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden 3 orman işçisi yaralandı. Olayda 1 arazöz de tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Zonguldak’ın Karabük ilçe Orman İşletme Müdürlüğünden yangın mahalline sevk edilen ekipte yer alan orman işletme personelleri Bilal K. ve Cemal Ç. ile Çorum’un Kargı İlçe Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilge Kağan Ş., yangına müdahale ettiği sırada yanarak yaralandı. Bilal K., Cemal Ç. ve Bilge Kağan Ş.’nin rüzgarın da etkisiyle aniden dönen alevlerin arasında kalarak yaralandığı, olay anında bir arazözün de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yaralanan Orman İşletme Müdürlüğü personelleri ambulanslarla Kargı İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, Kargı İlçe Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilge Kağan Ş. ve Karabük ilçe Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilal K. yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılardan Karabük İlçe Orman İşletme Müdürlüğü personeli Cemal Ç.’nin tedavisinin ise Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’nde sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Yine eski eş dehşeti! Silah ile vurduYine eski eş dehşeti! Silah ile vurdu
Kuzey Amerika’dan geldi artık Tokat'ta yetişiyor! Kilosu 300 TL Kuzey Amerika’dan geldi artık Tokat'ta yetişiyor! Kilosu 300 TL
En Çok Okunan Haberler
Flaş karar! Ücretsiz binemeyecekler
Flaş karar! Ücretsiz binemeyecekler
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Ankara-Niğde Otoyolu açıldı! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara-Niğde Otoyolu açıldı! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Beren Güney: ‘Vücuduma 500 bin TL para gitti’
Beren Güney: ‘Vücuduma 500 bin TL para gitti’
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
İlginizi Çekebilir
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
Antalya'da FETÖ'nün ormana gömdüğü 31 çuval bulundu
Antalya'da FETÖ'nün ormana gömdüğü 31 çuval bulundu
Şanlıurfa’da etkinlikler 1 ay yasaklandı
Şanlıurfa’da etkinlikler 1 ay yasaklandı
MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vaka artışının nedenini açıkladı
Vali, vaka artışının nedenini açıkladı
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.