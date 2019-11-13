Orman yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağa kurtarıldı

Berktuğ ÖNCÜ/YALOVA,(DHA)- YALOVA’ya bağlı kırsal Fevziye Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, orman ekibinden bir görevli tarafından kurtarıldı.

Yalova'da kırsal Fevziye Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görenler, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yangına, çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Şefliği'ne bağlı personel müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa, Orman İşletme Şefliği’nde görevli memur Haluk Arkan tarafından son anda kurtarıldı. Su ile müdahalesi yapılan kaplumbağa, güvenli bir bölgeye bırakıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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