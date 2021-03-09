Orman yangınında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, alevlerin arasında kalan kaplumbağa orman ekibinden bir görevli tarafından kurtarılarak tedaviye alındı.

Mahmutlar Mahallesi Salatı mevkii yakınlarında bulunan ormanlık alanda saat 08.00 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görenler, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yangına, itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı personel müdahale etti. Yaklaşık 2 dönümde etkili olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli memur Hatice Ören Durukan tarafından son anda kurtarıldı. Su ile müdahalesi yapılan kaplumbağa, daha sonra veterinere getirildi. Yangında zarar gören kaplumbağanın kabuğundaki yaralara veteriner hekim Kenan Ersoy tarafından müdahale edildi. Kaplumbağanın tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

“Kaplumbağayı kurtardıktan sonra üzerine soğuk su döktüm”

Kaplumbağayı kurtardığı anları anlatan Hatice Ören Durukan, “Bu sabah saat 08.00 sularında Mahmutlar’da çıkan yangına müdahale sırasında bu kaplumbağayı gördüm. Ardından hemen Kenan beyi aradım. Kenan bey, ‘Üzerine soğuk su tutarak hemen getirin bakalım’ dedi. Yangını da o arada söndürdük. Soğutma çalışmaları başladığında kaplumbağayı Kenan beyin yanına getirdik. Orman yangınlarında kuşlar, kaplumbağalar kaçmaya çalışıyor tabi denk geliyor. Bana denk gelen buydu, tabii denk gelmeyen maalesef ölüyor” dedi.