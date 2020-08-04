HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Orman yangınında evi küle döndü, gözyaşlarını tutamadı

Orman yangınında evi küle döndü, gözyaşlarını tutamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 16:49 | Son Güncelleme

Manisa’nın Ahmetli ile Turgutlu ilçeleri arasında 5 gün önce meydana gelen ve dün kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları süren orman yangının bilançosu ortaya çıkıyor. Yaklaşık 300 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın kırsal yerleşim bölgelerine de sıçrarken, yangında evi yanarak kullanılamaz halen gelen Şakir Özbek, 10 yıl önce diktiği fidanların kül olduğunu anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Orman yangınında evi küle döndü, gözyaşlarını tutamadı

Manisa’nın Ahmetli ilçesi ile Turgutlu ilçesi sınırları arasında geçtiğimiz 31 Temmuz günü saat 17.20 sıralarında orman yangını çıktı. Kırsal yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangına 2 uçak, 13 helikopter, 67 arazöz, 8 dozer, 20 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 26 teknik eleman ve 255 işçi ile birlikte havadan ve karadan müdahale edildi. 4 gün sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 300 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Manisa Valiliği koordinesinde yapılan ilk hasar tespit çalışmalarına göre, Ahmetli ilçesi Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri ile Turgutlu ilçesi Baktırlı ve Sivrice mahallelerinden 188 adet büyükbaş, bin 160 civarında küçükbaş hayvan güvenli alanlara çekilmiş, ayrıca Hacıköseli Mahallesinden 15 bin adet hindi kesimhaneye gönderildi. İlk yapılan tespitlere göre, Hacıköseli ve Bahçecik mahallelerinde 20 ton saman, 40 paket saman, 10 dekar bağ, 35 dekar kiraz, 5 dekar ceviz, 3 ton buğday, 1,5 ton arpa, 400 kilogram zeytinyağı, 20 ton hayvan gübresi, 40 adet arılı arı kovanı, 1 ton hayvan yemi, 2 adet ev, 5 adet hayvan damı, 2 adet saman damı, 2 adet römork ve 1 adet su tankının yangın sebebiyle hasar gördüğü belirlendi.

45

"CANIM VATANDAŞA VE DEVLETE HİZMET ETMEK İÇİN FEDA OLSUN"

Orman yangının söndürme çalışmalarına katılarak, ekiplere destek olan Baktırlı Mahallesi sakini Hasan Kaya, “Bayramın birinci günü akşam saat 5’te başlayan yangın geceli gündüzlü devam etti. Bende söndürmek için yangının arkasından koştum. Ne yapalım, aylıklı değiliz ama canım vatandaşa ve devlete hizmet etmek için feda olsun. Uyumadık, nereye uyuyacağız. Bir saatliğine eve gidip geri geliyordum, duramıyordum. Yangını söndürmek için gelenlerden daha iyi araziyi biliyorduk. Aşağı gidelim, yukarı gidelim şeklinde yönetiyordum. Çok şükür ki herkesin ortak çabası sonrası yangın söndürüldü" dedi.
46

Orman yangınında evi küle dönen Hacıköseli Mahallesi Şakir Özbek ise evinden daha fazla 10 yıl önce diktiği fidanların yanmasına üzüldüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Özbek, “Kurban bayramından önce evi komple tadilattan geçirmiştim. İlk defa kurban kestim onu da yemek nasip olmadı. Burada kestim. Memleketim olan Kütahya’ya anne ve babamın yanına gitmek için yola çıktım ve yangını gördüm. Hemen jandarmayı aradım. Evin yanmasında değilim, 10 sene önce buralara ceviz, badem fidanları dikmiştim. Amacım herkes bu fidanların meyvesinden herkes yesin diye köy yoluna dikecektim nasip değilmiş. Maddi açıdan 15-20 bin zararım var. Emeklerim, cevizlerim, fidanlarım her şeyim kül oldu gitti” diye konuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
TÜBİTAK Başkanı'ndan aşı açıklaması: Önemli aşamaya gelindiTÜBİTAK Başkanı'ndan aşı açıklaması: Önemli aşamaya gelindi
2020 BİM kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları kaç para? 2020 BİM kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları kaç para?

En Çok Okunan Haberler

Genç doktor Mustafa Özlü koronavirüsten hayatını kaybetti

Genç doktor Mustafa Özlü koronavirüsten hayatını kaybetti

Okulların açılış tarihiyle ilgili dikkat çeken açıklama

Okulların açılış tarihiyle ilgili dikkat çeken açıklama

Caner Çalışır’ın mezarı başında Cemal Can’a büyük sitem!

Caner Çalışır’ın mezarı başında Cemal Can’a büyük sitem!

Kadınlardan tepki! Murat Övüç'ü kovdular

Kadınlardan tepki! Murat Övüç'ü kovdular

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Diğer Haberler
Havalimanı görevlisi ve oğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Havalimanı görevlisi ve oğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Bahçeli'den Akşener'e 'Evine dön' çağrısı! İYİ Parti'den ilk yorum

Bahçeli'den Akşener'e 'Evine dön' çağrısı! İYİ Parti'den ilk yorum

TÜBİTAK Başkanı'ndan aşı açıklaması: Önemli aşamaya gelindi

TÜBİTAK Başkanı'ndan aşı açıklaması: Önemli aşamaya gelindi

Zonguldak’ta 4 günlük bayram sürecinde 78 yeni vaka

Zonguldak'ta vaka sayılarında endişelendiren artış

Prof. Dr. Çakır'dan korkutan deprem uyarısı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde büyük bir deprem meydana gelebilir

Prof. Dr. Çakır'dan korkutan deprem uyarısı

Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri! Koronavirüs hastalarına ayrılan yatak sayısı artırıldı

Ankara'da alarm! Koronavirüs hastalarına ayrılan yatak sayısı artırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.