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  4. Orman yangınında kundaklama şüphesi! Ekipler kıskıvrak yakaladı

Orman yangınında kundaklama şüphesi! Ekipler kıskıvrak yakaladı

13.09.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Yangının çıktığı bölgeden kaçmaya çalışan 2 şüphelinden biri jandarma tarafından yakalandı. Öte yandan kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için ise çalışma başlatıldı.

Orman yangınında kundaklama şüphesi! Ekipler kıskıvrak yakaladı

Manisa'da, Spil Dağı eteklerinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayındırlık Mahallesi Spil Dağı eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, polis ve jandarma ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

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1 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan yangının çıktığı alandan kaçmaya çalışan 2 şüpheliden K.İ (25), jandarma tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Polise teslim edilen zanlı ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa orman yangını
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