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Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 21:37 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için itfaiye ekipleri ile birlikte köylüler de seferber oldu.Alınan bilgiye göre, Milas’ın Kısırlar Mahallesi Zeytinlik koyunda Milas İşletmesi Karacahisar Şefliği Kısırlar Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için itfaiye ekipleri ile birlikte köylüler de seferber oldu.
Alınan bilgiye göre, Milas’ın Kısırlar Mahallesi Zeytinlik koyunda Milas İşletmesi Karacahisar Şefliği Kısırlar Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için orman ve itfaiye ekipleri büyük mücadele verdi. Çam ağaçlarının tutuştuğunu gören mahalle sakinleri ormanlık alana giderek söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangına 18 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 10 su tankeri, 3 iş makinası, 4 helikopter, 2 bel arazözü, 10 itfaiye aracı ve personeli, 149 Orman İşletmesine bağlı ekip ile yangın söndürme işçisi ve çok sayıda vatandaş yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Alevler kontrol altına alıp söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu

Orman yangınını söndürmek için köylüler seferber oldu
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