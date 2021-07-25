“Orman Yangınları İklim Değişiminin Bir Sonucu”

George Mason Üniversitesi Atmosfer Bilimleri Bölümü'nden Doçent Doktor Zafer Boybeyi, Amerika’nın batısında önüne geçilemeyen orman yangınlarının iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu söyledi. Boybeyi, kuraklığın Amerika’nın batısında yeni bir sorun olmadığını ancak kuraklığın şiddetinin ve zaman diliminin son 20 senede çok değiştini söyledi. Özellikle 2000'li yılların başından beri Amerika'nın batısının yüzde 40'ına yakın bölgesinin kuraklık yaşadığına dikkat çeken Boybeyi, küresel ısınma ve iklim değişikliğine vurgu yaptı.

Amerika’nın batısında Akdeniz ikliminin hakim olduğunu ifade eden Boybeyi, “Kışları yağış alır. Yazları kurak ve sıcak geçer. Bizim Akdeniz iklimine çok yakındır. Şimdi kışları alınan yağış miktarı azalıyor ve sıcaklıklar artınca nem miktarı artıyor. Bu bölge için özellikle kar yağışları çok önemlidir. Rocky sıradağlarında oluşan kar yağışları çok önemlidir. Barajları, gölleri, nehirleri besler ve kanallar vasıtasıyla dağıtılır. Fakat son zamanlarda bunlarda düşüş var. Küresel ısınma dolayısıyla sıcaklıklar da artıyor ve haliyle de bu ortamda, atmosfer topraktaki nemi de çekiyor” diye konuştu.

Su seviyelerinde yaşanan azalmayla toprağın da kurulaştığını söyleyen Boybeyi, en ufak bir kıvılcımın yangınlara neden olduğunu ve bu yangınların çok kısa sürede hızlı bir şekilde yayılabildiğini hatırlattı ve tüm bu yaşananların sebebinin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

Doçent Doktor Zafer Boybeyi, kuraklıkla mücadele için ABD İçişleri Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı öncülüğünde bir çalıştay grubu oluşturulduğunu ve grup öncülüğünde federal hükümetin bütün birimlerinin bir araya gelerek, çözüm yollarını ele aldığını söyledi.

Ülkenin batısındaki eyaletlerin çoğunda altyapıya 1979'dan bu yana herhangi bir yatırım yapılmadığına değinen Zafer Boybeyi, “O altyapı ve o sistem, borularla, pompalama yöntemiyle havzalarda toplanan suların boşaltılması üzerine kurulmuş. Başka bir deyişle sel felaketlerini önleme üzerine kurulmuş. Fakat su sıkıntısı hiçbir zaman düşünülmemiş. İklim değişikliği göz önünde bulundurulmamış. Büyük bir ihtimalle orada alınan tedbirler, havzalarda toplanan suların uzun vadede kullanımını sağlayabilecek tedbirler olacak” dedi.

Doçent Doktor Zafer Boybeyi, orman yangınlarıyla mücadele için itfaiyeci sayısının arttırıldığını ancak bu kişilerin mevsimsel olarak çalışan işçilerden oluştuğunu söyledi. Bu kişilerin düşük ücretlerle çalıştığına işaret eden Boybeyi, bu konuda iyileştirmeye gidileceğini ve bu kişilere daha uzun vadeli işler sağlanacağını ifade etti.

Biden yönetiminin iklim değişikliği gerçeğinin farkında olduğunu söyleyen Boybeyi, Amerika'nın Paris İklim Anlaşması’na dönmesinin son derece yerinde bir karar olduğunu dile getirdi. Boybeyi, “Amerika gibi büyük bir ülkenin bu anlaşmadan çekilmesi bana göre son derece yanlıştı çünkü bu anlaşmaya liderlik edecek ülkelerden birisi Amerika ve en çok salınım yapan ülkelerden birisi” diye ekledi.

