"Orman yangınları, küresel iklim değişikliğine neden oluyor"

AYŞE YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Bulut, orman yangınlarının saatteki hızının 10 kilometreyi geçebildiğini belirterek, "Orman yangınları küresel iklim değişikliğine, kuraklaşmaya, o bölgede yaşayan faunanın ve floranın yok olmasına da neden oluyor. Karbon salınımını artırır, sera gazı etkisi oluşturur." dedi.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde orman yangınlarının sık görüldüğünü dile getirdi.

Orman yangınlarının doğal ve insan kaynaklı sebeplerden çıktığını vurgulayan Bulut, yangınlarda sadece ağaçların kül olmasının değil, bunun ekolojik ve çevresel boyutunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de yaz döneminde kuraklığın şiddetlenmesinin, orman altı florasının çalı, ot formundaki bitkilerin kurumasının orman yangınlarını tetiklediğini aktaran Bulut, "Zaten sezon kurak. İhmalle atılan bir sigara, cam, şişe kırıklarının mercek etkisi oluşturması, unutulan piknik veya çoban ateşinden yangınlar hızlı şekilde yayılıyor. Dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor." diye konuştu.