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Orman yangınları nedeniyle binlerce İsrailli evinden tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 17:41 | Son Güncelleme

Kudüs başta olmak üzere Celile, Vadi Ara ve işgal altındaki Batı Şeria’da orman yangınları nedeniyle binlerce İsrailli evinden tahliye edildi.Kudüs başta olmak üzere Celile, Vadi Ara ve işgal altındaki Batı Şeria’daki ormanlık alanlarda yangınlar çıktı.

Kudüs başta olmak üzere Celile, Vadi Ara ve işgal altındaki Batı Şeria’da orman yangınları nedeniyle binlerce İsrailli evinden tahliye edildi.
Kudüs başta olmak üzere Celile, Vadi Ara ve işgal altındaki Batı Şeria’daki ormanlık alanlarda yangınlar çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı bölgelere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan helikopterle ve karadan itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. Kudüs’ün kuzeyindeki bir ormanda çıkan yangın Oranim köyüne doğru sıçradı. Yangın nedeniyle köyden yaklaşık 500 İsrailli ailenin tahliye edildiği, evlerde büyük hasar oluştuğu belirtildi. Bir köy sakini, "Evdeki gazı ve elektriği kapatıyoruz, her şeyi geride bırakarak kaçıyoruz" dedi.
İsrail’in kuzeyinde Celile bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın da yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgedeki bir otel ve toplum merkezi tahliye edildi. İşgal altındaki Batı Şeria’da ise Mevo Dotan ve Muz Zvi yerleşimleri, yangın nedeniyle boşaltıldı. Tel Aviv’in kuzeyindeki Vadi Ara bölgesindeki Arap kasabası Umm al-Qatf’ta da büyük çaplı yangın çıktı ve polis yaklaşık 150 sakini evlerinden tahliye etti.
İsrail polisi Sahil Tugayı Komutanı Hezi Levy, İsrail genelinde farklı noktalarda çok sayıda yangın olduğunu belirterek alevler nedeniyle ana yolların trafiğe kapatıldığını ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun devam eden yangınlar nedeniyle acil bir toplantı yaptığı bildirildi.
Öte yandan İsrailli hava uzmanları, bugün çoğu bölgelerde hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkacağını belirtmişti.

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