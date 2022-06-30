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Orman yangınları, sel felaketleri... Türkiye son 40 yılın en ekstrem iki yılını yaşıyor!

30.06.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye son 40 yılın en ekstrem iki yılını yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 40 yılda meydana gelen iklim değişikliklerine bağlı sıcaklık farklılıkları ve buna bağlı olarak gelişen ekstrem doğa olaylarını derledi. Buna göre 2021 yılı, 1024 ekstrem olayla en fazla ekstrem olayın yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçti. Marmaris'te yaşanan orman yangınları ve Zonguldak, Bartın ve Karabük'te şiddetli yağmur sebebiyle yaşanan sel gibi 2022 yılı baharıyla birlikte yaşanan olaylar da düşündürüyor.

Orman yangınları, sel felaketleri... Türkiye son 40 yılın en ekstrem iki yılını yaşıyor!

Gezegenin sıcaklığı iklim değişikliğiyle her geçen yıl artmaya devam ederken, şiddetli hava olaylarının sayısında dünya çapında artış yaşanıyor. Türkiye ise son gelen bir habere göre, son 40 yılın en fazla ekstrem olay yaşanan iki yılını geçiriyor.

Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinin yaraları bir yandan sarılırken; Türkiye genelinde devam eden yağışlar önümüzdeki hafta da etkisini devam ettirecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 40 yılda meydana gelen iklim değişikliklerine bağlı sıcaklık farklılıkları ve buna bağlı olarak gelişen ekstrem doğa olaylarını derledi.

Yapılan araştırmaya göre 2021 yılı ortalama sıcaklığı 14.9 derece ile son 40 yılın ortalaması olan 13.5 derecenin 1.4 üzerinde seyretti.

EN YÜKSEK SICAKLIK KAYITLARA GEÇTİ

Buna göre Türkiye ortalama sıcaklıklarında 1998 yılından bu yana pozitif sıcaklık farkları gerçekleştiği belirtildi. En yüksek sıcaklık 20 Temmuz 2021 tarihinde 49.1 derece ile Şırnak Cizre’de ölçüldü. Bu değer Türkiye yeni ekstrem maksimum sıcaklığı olarak kayıtlara geçti. 168 merkezde farklı aylarda yeni ekstrem maksimum, 4 merkezde ise yeni ekstrem minimum sıcaklıklar tespit edildi.

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2021 EKSTREM OLAY AÇISINDAN REKOR KIRDI

2021 yılı, 1024 ekstrem olay sayısı ile en fazla ekstrem olay yaşanan yıl oldu. Yapılan araştırmaya göre olay trendlerinde özellikle son yirmi yılda artış eğilimi olduğu gözlendi.

2021'de kaydedilen ekstrem olayların çoğu yüzde 40 ile fırtına/hortum, yüzde 28 ile şiddetli yağış/sel, yüzde 13 ile dolu ve yüzde 7 ile şiddetli kar şeklinde gerçekleşti.

ORMAN YANGINLARI VE SEL FELAKETLERİ...

28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat’tan başlayan orman yangınları, Muğla, Antalya ve Adana’da binlerce dekar orman alanının yanmasına, 3 can kaybı ve 271 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Kastamonu il ve ilçelerinde 10 Ağustos’ta gerçekleşen sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen sel olaylarında ise 71 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi kayboldu, birçok ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi. Sinop’ta 9-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel yüzünden 10 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de kayboldu.

2022 yılının Haziran ayında Marmaris'te yaşanan orman yangınlarında yaklaşık 5 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü.

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Yine aynı ay Zonguldak, Bartın ve Karabük'te şiddetli yağmur sebebiyle yaşanan sel büyük yıkıma yol açtı. Ev ve iş yerlerini su bastı, birçok noktada heyelanlar meydana geldi. Selin vurduğu ormanlık alanlarda yaşayan bazı hayvanlar telef oldu. Bartın'daki bir barınakta 56 köpek sel sularında telef oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye
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