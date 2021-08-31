Orman Yangınları Sonrası Yunanistan'da Kabine Değişikliği

Yunanistan’da orman yangınları Başbakan Kiryakos Miçotakis’in kabinesinde değişiklik yapmasına neden oluyor. Yangınlarla ilgili olarak hükümete yönelik eleştirilerin ardından Miçotakis bazı bakanları görevden alıyor.

Yunanistan’da Ağustos ayında yaşanan orman yangınlarında binlerce hektar alan kül olurken çok sayıda ev ve işyeri de kullanılamaz hale geldi. Yangınlarda iki kişi de hayatını kaybetti.

Hükümet yangınlara müdahale etmekte geç kaldığı ve yeterli önlemleri almadığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Bu eleştirilerin ardından kabinede değişiklik gündeme geldi.

Yunanistan Başbakanı yangınların ardından kameralar önünde özür diledi ve gereken düzenlemelerin yapılacağı sözünü verdi.

Miçotakis’in ofisinden yapılan açıklamada, bu çerçevede Başbakan’ın bazı bakanları görevden alacağı yeni kabinenin bugün ilan edileceği açıklandı. Anahtar konumdaki bakanların koltuklarını korumaya devam edeceği yorumları yapılıyor.

