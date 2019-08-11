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Orman yangınlarına karşı mangallar söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 16:04 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın turizm cenneti Marmaris'te Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların ormanla denizin birleştiği koylarda piknik yapıp mangal yakacağını öngören ekipler, orman yangınlarını önlemek için denetimde bulundu.

Taylan YILDIRIM/MARMARİS (DHA)- MUĞLA'nın turizm cenneti Marmaris'te Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların ormanla denizin birleştiği koylarda piknik yapıp mangal yakacağını öngören ekipler, orman yangınlarını önlemek için denetimde bulundu. Koyları tek tek dolaşan ekipler, yakılan mangalları söndürdü, piknikçileri uyardı. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ihbarları değerlendirmenin yanı sıra denetimleri sürdüreceklerini söyledi.

Kurban Bayramı'nda aileleriyle bayramlaştıktan sonra kurbanını kesenlerin bazıları, piknik alanlarına giderek, mangal yaktı. Doğal güzelliği, yeşilin her tonunu barındıran ormanlık alanlarıyla ve eşsiz koylarıyla bilinen Marmaris'te de ormanlık alanlar piknikçilerin akınına uğradı. Her bayram bu görüntüye alışkın olan Marmaris Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, harekete geçti. Orman yangınlarının önemli bölümünün piknik ateşinin söndürülmemesinden kaynaklandığını vurgulayan Bölge Müdürlüğü, çalışma başlattı.

Ekipler, ikişer kişilik gruplar halinde koyları tek tek dolaştı. Burada yakılan mangalların söndürülmesini sağladı. Ayrıca mangal yakmaya hazırlanan ya da semaverlerinde çay demleyecek olan piknikçilere de ormanlık alanda ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatıldı. Yetkililer, ekiplerin gelen ihbarları değerlendirmenin yanı sıra denetimlere süreklilik kazandıracaklarını ifade etti. Piknik yapmak için mangal yakmaya hazırlanan ancak bunun yasak olduğunu öğrenince kaldırmak zorunda kalanlar ise uyarıyı dikkate aldıklarını, ormanların kendileri için de değerli olduğunu söyledi.

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