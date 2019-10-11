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Orman yangınlarına ve zararlı böceklere karşı drone ile mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:45 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili konuşarak, “Drone teknolojileri ile yangın bölgesinde çok hızlı şekilde kaldırıp, termal kamera vasıtasıyla noktayı işaretleyip koordinatlarını alıp ekipleri sevk edeceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili konuşarak, “Drone teknolojileri ile yangın bölgesinde çok hızlı şekilde kaldırıp, termal kamera vasıtasıyla noktayı işaretleyip koordinatlarını alıp ekipleri sevk edeceğiz. Bunun ilk denemelerini yaptık. Denemelerimizde olumlu netice alacağımızın sinyalini aldık” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir kadın derneği başkanı, kurucuları ve üyeleri tarafından işletilen, kültürel köylü kıyafetleri ile vatandaşa hizmet verilen, kendi ürettikleri yöresel ürünleri pazarladıkları ekoturizm örneği olan Saitabat Orman Mesire yerini ziyaret etti. Burada kahvaltı yapan Pakdemirli, kadınlarla sohbet etti. Ardından Orman Bölge Müdürlüğü Bursa Yerleşkesi’ne geçen Pakdemirli, ‘Orman Zararlıları ile Mücadele Laboratuvarı’nın açılışını gerçekleştirdi. Laboratuvarı inceleyip, bilgiler alan Pakdemirli, drone ile orman yangınlarına ve zararlı böceklerle mücadele projesini tanıttı. ABD’den özel olarak getirilen ve sahip olduğu teknolojiyle birlikte görüntüyü anında gözlüğe aktarabilen ‘drone’yi kullandı ve bölgede keşif yaptı.
Orman yangınlarıyla mücadelede iki yön olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Bir tanesi sevk ve idare, diğeri de orman yangınlarına müdahale edecek ekipleri yönlendirme. Bu yönlendirme işi çok önemli. Normal şartlarda gündüz biz bu yönlendirmeleri çok rahat yapabiliyoruz. Ama gece saatlerinde helikopterler uçamadığı için onların yerini alabilecek teknolojiler gerekiyor. Bu anlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinden de yardım alıp, İHA’ların termal kameraları üzerinden bulunan koordinatlara geceleri yer ekiplerini sevk etmeye başladık. İHA’larla ilgili çalışmalarımız bir yandan devam ediyor. Drone teknolojileri ile de yangın bölgesinde çok hızlı şekilde kaldırıp, termal kamera vasıtasıyla noktayı işaretleyip koordinatlarını alıp ekipler sevk edeceğiz. Bunun ilk denemelerini yaptık. Denemelerimizde olumlu netice alacağımızın sinyalini aldık. O yüzden denemelere devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sene helikopterlerimiz, uçaklarımız, İHA’larımız ve dronelerimizle yangınlara en iyi şekilde müdahale edecek. Bunun neticesinde yangınlara müdahale ve söndürme süremizi, kısaltarak bir ağacımız daha az yansının mücadelesinde olacağız” dedi.
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Pakdemirli, “Rabbim Mehmetçiğimizi muzaffer kılsın. Barış Pınarı Harekatı bölgeye barış getirmekle ilgili yapmış olduğumuz harekattır. Yurt dışında bize leke atmaya çalışıyorlar. Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez. Türkiye çok büyük bir insanlık mücadelesi ve dersi veriyor. 4 milyona yakın Suriyeli mülteciyi Türkiye’de ağırlıyor. Bunların bir şekilde evlerine dönmesi lazım. Onları yerlerine dönecek şekilde ortamın güvenli hale gelmesi gerekiyor. Bu ülkemiz, komşularımız, uluslararası camia için en sağlıklısı olur diye düşünüyorum. Harekatımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah hayırlı netice alacağız” diye konuştu.
Kestane üretimine de değinen Pakdemirli, üretimde kaybın yüzde 70’lerde olduğuna işaret etti. Bununla ilgili çok ciddi araştırma ve geliştirme faaliyetleri yaptıklarını belirten Pakdemirli, Gal arısı ile mücadele için de faydalı böceklerle, zararlı böceklerin sayısını düşürmeyi planladıklarını kaydetti.
Akabinde Bakan Pakdemirli, ABD’den özel olarak getirilen ve sahip olduğu teknolojiyle birlikte görüntüyü anında gözlüğe aktarabilen ‘drone’yi kullandı ve bölgede keşif yaptı.

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