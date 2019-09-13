Orman yangınlarında gönüllü itfaiyeciliğe 10 bin başvuru bekleniyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği ile orman yangınlarıyla mücadelede, özel eğitimli ve sertifikalı, 'gönüllüler' görev alacak. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Eğitimlere en az 10 bin kişinin başvuracağını düşünüyoruz" dedi.

Bakanlık tarafından hazırlanan, 'Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak gönüllülerin hukuki statüsü, nitelikleri, görevleri, sorumlulukları, eğitimleri, araç-gereçleri ve kıyafetleri belirlendi. Buna göre, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olmak isteyenler, orman bölge müdürlüğüne ya da orman işletme müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunacak. 'Gönüllü' statüsü verilecekler komisyon tarafından belirlenecek.

'10 KİŞİ BAŞVURDUĞUNDA EĞİTİM VERİLECEK'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, DHA'ya yaptığı açıklamasında, eğitimlerin sonunda katılımcılara eğitim gördüklerine dair bir belge vereceklerini, böylelikle orman yangını söndürmesi için 'gönüllü' olacaklarını kaydetti. Karacabey, eğitimleri halk eğitim merkezleriyle birlikte vereceklerini, en az 10 kişilik ekiplerin müdürlüklere başvurmaları takdirde eğitimlere başlayacaklarını bildirdi. Sürecin fiilen başladığını kaydeden Karacabey, "Vatandaşlarımız kendilerine en yakın orman işletme müdürlüğüne ve ya orman bölge müdürlüğüne şahsen başvurmalarını özellikle istiyoruz. Gönüllü ekipleri 5 ile 10 kişiden oluşacak. Bize en az 10 kişilik başvuru gerçekleştiğinde o 10 kişiyi halk eğitim müdürlükleriyle birlikte bir eğitimden geçireceğiz" dedi.