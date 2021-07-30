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Orman yangınlarında son durum! 74 yangın kontrol altına alındı, 11 yangın devam ediyor

30.07.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı verilere göre 74 yangın kontrol altına alındı, 11 yangın devam ediyor.

Orman yangınlarında son durum! 74 yangın kontrol altına alındı, 11 yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar. Destekleriniz için minnettarız. 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bekir Pakdemirli
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