Orman yangınlarında son durum (Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Hatay, Isparta, Muğla yangınlarında son durum)

Başta Ege ve Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasını esir alan yangınlar devam ediyor. Özellikle Manavgat ve Muğla'da yoğunlaşan yangınlara müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor. Öte yandan Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın, alınan tüm önlemlere rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Santral çevresinde yaşayanlar tahliye edilirken alevlerle mücadele de sürüyor.

İşte yangınlarla ilgili son dakika gelişmeleri...

05.30 SANTRALDE PATLAMALAR VE ARDINDAN PARLAMALAR MEYDANA GELDİ

Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlediği görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alandan zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Gün ağarmasıyla birlikte havadan yapılacak müdahale ile soğutma çalışmalarının ardından santralde oluşan tahribatın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE KARŞI UYARI YAPILDI

Yangının, linyit kömürü ile elektrik üretiminin sağlandığı Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramasının ardından 8 mahalle tahliye edilirken, yetkililer korbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılar yaptı. Günde 21 bin 600 ton yakıt kullanılan tesiste alınan önlemlerle patlama riski ortadan kaldırılırken, depolarda bulunan binlerce ton linyit kömürünün tutuşması durumunda bölgede ciddi anlamda hava kirliliği tehdidinin yaşanacağı endişesi ifade edildi.

ALEVLERİN İLERLEYİŞİ ENGELLENEMEDİ

Sabaha karşı rüzgarın hızının azalmasına rağmen, alevlerin ilerleyişi engellenemedi. Ulaşımının sağlanamaması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale edememesi sonucu sahilden en uç yamaçlara kadar bölge alev topuna döndü. Yangının en çok tehdit ettiği Akçakaya ve Fesleğen mahallelerinde ise alevlerin evlere ulaşıp ulaşmadığı henüz belirlenemedi.

Şu an yapılan tespitlere göre yangında yaklaşık 102 bin dekar ormanlık alanın tahrip olduğu ifade edildi.

03.05 - KAVAKLIDERE'DEKİ ORMAN YANGINI MENTEŞE İLÇESİNE ULAŞTI

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı.

02.23 - FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Altun, termik santraline yangının ulaşmasıyla ilgili, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu.

02.20 - MANİSA'DA ZEYTİNLİK ALANDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Börtlüce Mahallesi Mektepli mevkisinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında 2 dönüm zeytinlik zarar gördü.

01.50 - TERMİK SANTRAL ÇEVRESİNDE YAŞAYANLAR KARA VE DENİZ YOLU İLE TAHLİYE EDİLDİ

Muğla’da bir haftadır devam eden yangınların Milas ilçesinde bulunan termik santrale sıçramasının ardından bölgede Ören başta olmak üzere 10 mahalle tahliye edildi. Bölgede yaşayan binlerce kişi deniz araçları ile bölgeden tahliye edilirken büyüklerin oldukça endişeli olduğu tahliye işlemlerinde çocuklar olan bitenden habersiz annelerinin kucaklarında uyuyarak bölgeden ayrıldı.

01.29 - YANGIN YENİKÖY TERMİK SANTRALİNE 7 KİLOMETRE MESAFEDE

Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangın devam ederken, alevlerin, çevresinde kızılçam ağaçlarının sıklıkla bulunduğu yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaştığı öğrenildi.

00.25 - ÖREN BELDESİ'NE GİRİŞLER YASAKLANDI

Ören Beldesi'nde polis ve jandarma bölgeyi tamamen kapattı ve giriş-çıkışlara izin verilmiyor. Ören-Bodrum karayolu trafiğe kapatıldı.

00.24 - MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TAHLİYE UYARISI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yaptığı açıklamada, "Kozağaçlı hemşerilerimiz ve belediyemizin ekipleri ile beraber kesimler yapılacak bir bent oluşturulmaya çalışılacak. Kozağaç ve Menteşe’de oturan hemşerilerime söylemek istiyorum; belki de belli bir saatten sonra boşaltma kararı çıkabilir. Buna göre hazırlıklı olmamız lazım. Hiçbir direniş göstermeden bulunduğumuz bölgeleri hemen boşaltmamız lazım. Sizin canlarınız bizim için çok önemli. Şuan sabaha kadar yangının ne şekilde ne yöne evirileceğini kimse kestiremiyor ve bize söylemiyor. Ormandan da bize verilen bir bilgi yok, onu da söylemem lazım. Yapılacak ne varsa hemşerilerimizle beraber yapmaya devam edeceğiz” dedi.

