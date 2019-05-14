Orman yangınlarını Türk bayraklı helikopterler söndürecek

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL (DHA) TARIM ve Orman Bakanlığı yaklaşık 30 yıldır yangınlarla mücadele için yurtdışından helikopter kiralıyor. Bugüne kadar ödenen yaklaşık 3 milyar dolar, kiralama ücreti olarak yurtdışına gidiyor. Türkiye’deki en büyük helikopter işletmecisi olan Kaan Havacılık, 50 milyon dolar yatırım ile 3 adet Rus Kamov şirketinin imalatı Ka-32A11BC helikopteri satın aldı.

Sertifikasyon işlemlerinin ardından Türk bayrağı altında uçmaya başlayan helikopterler, önümüzdeki günlerde orman yangınlarıyla mücadele için görev bölgelerine gidecek.

DÖVİZ ÜLKEDE KALACAK

Türk pilotlarının eğitimi tamamladığını belirten Kaan Havacılık Genel Müdürü Kemal Süler, “Kamov Ka-32, 5 ton su taşıma kapasitesi ile bu konuda dünyanın en iyi helikopterleri arasında. Yıllardır helikopterler yurtdışından kiralanıyordu. Kaan Havacılık olarak 3 helikopteri satın aldık. Bu proje ile para ülkemizde kalacağı gibi ölü sezonda helikopterlerimiz dünyanın farklı noktalarında hizmet vererek ülkemize döviz kazandıracak” dedi.