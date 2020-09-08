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Orman yangınlarıyla ilgili Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 21:51 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye genelinde devam eden orman yangınları ile ilgili açıklama yaptı.

Orman yangınlarıyla ilgili Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün başlayan 11 orman yangınının 10’unu kontrol altına aldık. Kahramanlarımız, Denizli ve Hatay yangınlarına büyük bir özveriyle mücadeleye devam ediyorlar. Bir kıvılcım ile geleceğimizi yakmayın."


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