Orman yangınlarıyla mücadele eden Manavgat’ın diğer yüzü! Sahillerde yoğunluk var

Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Manavgat ilçesinde 8 gün önce 4 farklı noktada başlayan orman yangını, 48 kilometrelik kırsal alanda etkisini devam ettiriyor.

TURİSTLERİN TATİLİ DEVAM EDİYOR

İlk günlerde daha çok etkili olan ve yükselen dumanların gökyüzünü kapladığı yangın sırasında, sahillerde de yoğunluk gözlemlendi. Çoğunluğunu Rusya ve Almanya uyruklu turistlerin oluşturduğu tatilciler, dalgalı denizin keyfini çıkardı. Anne ve babalar ise çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Bazı turistler şezlonglarda güneşlenirken, bazıları da sahil boyunca yürümeyi tercih etti.

Öte yandan yangının şiddetini, kilometrelerce uzaktan denize gelen çam ağacı yaprakları göz önüne serdi.

"BU SENE YANGIN UZUN SÜRDÜ"

Sahilde spor çalışanı Mehmet Özden, “Yangın başlayalı 7 günü geçti. Yangın ilk başladığında hemen yukarıdan gördük. Her sene yangın çıkardı ama bu sene uzun sürdü bilemiyorum. Sahil dumanla kaplandı, güneş resmen kayboldu. 7 gündür çalışmıyoruz. Uçak ve helikopterler su alıyor. Denizden topladığım yapraklar, 15-20 kilometre uzaklıktan rüzgarla gelmişler. Birkaç gün önce burası yapraklarla doluydu. Biz de elimizden geldikçe temizliyoruz. Ama yanan doğaya ve havanlara çok üzülüyoruz. Turizmde devam ediyor, engelleyemiyorsunuz. Sonuçta insanlar tatile gelmişler. Ona bir şey diyemeyiz. Hayat devam ediyor. Sahilde bir yoğunluk var" dedi. (İHA)





