İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede geçen seneye göre daha başarılı olduklarını belirterek, "Geçen sene çıkan orman yangını başına 2 hektar üzerinde alan yanarken, şu an 2 hektarın altındayız." dedi.

Bakan Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede çok başarılı bir ülke olduğunu söyledi.

Tüm Orman Teşkilatının yangınlar sırasında cansiperane çalıştığını anlatan Pakdemirli, yangına müdahale süresini 18 dakikadan 12 dakikaya indirdiklerini vurguladı.

Pakdemirli, "Bu sene geçen seneye oranla daha fazla orman yangını çıktı ama orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız. Geçen sene çıkan orman yangını başına 2 hektar üzerinde alan yanarken, şu an 2 hektarın altındayız." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin daha az orman yangını olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Tüm Orman Teşkilatımız insan üstü çaba sarf ediyor, yeri geliyor canlarını hiçe sayıp ormandaki ateşin içine giriyorlar. Bu anlamda ciddi de bir başarı son bir yılda katettik. Tabii ki orman yangınlarına karşı dünyada birinci olan bir teşkilatımız var ama yangınla mücadele sadece Orman Teşkilatının işi değil. Yangınların çoğunluğu dikkatsizlik ve ihmalden çıkıyor. O yüzden yangın çıkarmamaya dikkat etmemiz lazım. 80 milyon kişi ormanlara sahip çıkmalı, sadece Orman Teşkilatının sahip çıkması doğru değil. 80 milyon ormancımız olması lazım."