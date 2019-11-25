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Orman yolunun kapatıldığını gören muhtar şaşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:07 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde yapılacak hizmetleri engellemek amacıyla kapatıldığı iddia edilen orman yolu, köy muhtarını şaşırttı.İddiaya göre, ilçeye bağlı Değirmenyanı köyü Kadıoğlu Mahallesi’nde bulunan orman yolu, köye yapılacak hizmetleri engellemek amacıyla kapatıldı.

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde yapılacak hizmetleri engellemek amacıyla kapatıldığı iddia edilen orman yolu, köy muhtarını şaşırttı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Değirmenyanı köyü Kadıoğlu Mahallesi’nde bulunan orman yolu, köye yapılacak hizmetleri engellemek amacıyla kapatıldı. Orman yolunun baştan başa tel çekilerek kapatılmasının köy için yapılan çalışmalarda aksaklıklara neden olduğu bildirildi. Olayla ilgili açıklama yapan Değirmenyanı Köyü Muhtarı İhsan Kurt, "31 Mart 2019 seçimlerinde muhtar seçildim. Köyümüzün genel sorunlarını arkadaşlarımızla oturup konuştuğumuzda alt yapının olmadığını, köyümüzün en büyük sorunlarından birinin su olmaması olduğunu, yolların mevcut olduğunu dile getirdik ve bir proje hazırladık. Köyümüze yeterli suyu bulduk. İl Özel İdaredeki ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmamızı devam ettirdik. Bugün Özel İdaredeki ekip arkadaşlarımız geldiğinde kullanmış olduğumuz orman yolunun kapatılmış olduğunu gördük" dedi.

“Bu tür engellerle karşılaştığımız zamanda moralimiz bozuluyor”
Muhtar Kurt, yaptığı tapu araştırması ve parsel sorgulamasında yolun açık bir orman yolu olarak gözüktüğünü ifade ederek, "En kısa zamanda da yasal işlemleri başlatacağız. Amacımız köy halkına hizmet etmektir. Amaçladığımız gibi köy halkına hizmet etmek için bu yolda devam ediyoruz ama bu tür engellerle karşılaştığımız zamanda moralimiz bozuluyor" diye konuştu.

“Buradaki maksat ekip arkadaşlarımızın çalışmasını engellemek”
“Bugüne kadar kullanılan orman yolunun kapatılmasının ne akla hizmet olduğunu anlamış değilim" diyen Kurt, şunları söyledi:
"Buradaki maksat ekip arkadaşlarımızın çalışmasını engellemek, köye yapılacak olan güzel işlerin önüne geçmektir. Ama niyetimiz şudur ki; 3 yıl içerisinde İnşallah köyümüz kasaba statüsünü alacak bir seviyeye gelecek. Şifai olarak başvuru yaptım ama resmi olarak başvuru yapmadım. En yakın zamanda da resmi başvurularımı yapıp gereken işlemler yapılacaktır."

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