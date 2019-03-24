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Orman zararlılarıyla mücadele için 8 milyon lira harcandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Orman zararlılarıyla mücadele kapsamında geçen yıl biyolojik, biyoteknik, mekanik ve kimyasal çalışmalar için 8 milyon lira harcama yapıldı - Ormanlara 52 bin 92 kuş yuvası asılırken, 107 yere karınca nakledildi, 638 bin 93 yırtıcı böcek üretildi - Ormanların sağlık ve hayatiyeti konusunda ulusal, uzun dönemli, büyük ölçekli ve yoğun izlemelere dayalı kaliteli bilimsel verinin sağlanması amacıyla yurt genelinde kurulan gözlem alanlarında 21 bin 629 çalışma gerçekleştirildi

ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, orman zararlılarıyla mücadele kapsamında geçen yıl biyolojik, biyoteknik, mekanik ve kimyasal çalışmalar için 8 milyon lira harcandı.

AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğü 2018 Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre Kurum, orman zararlıları ve suçlarıyla etkin mücadelesini sürdürüyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak 2002'den itibaren orman zararlılarıyla mücadele çalışmalarına öncelik verilirken, ağırlıklı olarak biyolojik mücadele yöntemi kullanılıyor. Bu çerçevede, geçen yıl, ormanlardaki zararlı türlere karşı 261 bin 243 hektar alanda mücadele gerçekleştirildi.

Biyolojik mücadele kapsamında, ormanlara 52 bin 92 kuş yuvası asılırken, 107 yere karınca nakli yapıldı. Ayrıca, 638 bin 93 yırtıcı böcek üretilerek hastalıklı alanlara bırakıldı. Çam kese böceğinin görüldüğü alanlara 2 bin 492 tel kafes yerleştirildi.

Orman zararlılarına karşı, 88 bin 96 hektarlık alanda yapılan biyolojik mücadele için 3 milyon 127 bin 910 lira, 84 bin 521 hektarlık alanda yapılan biyoteknik mücadele için 2 milyon 107 bin 49 lira, 87 bin 438 hektarlık alanda yapılan mekanik mücadele için 2 milyon 801 bin 845 lira ve bin 188 hektar alanda yapılan kimyasal mücadele için 81 bin 832 lira harcama yapıldı. Böylece, geçen yıl orman zararlılarıyla mücadele kapsamında toplam 8 milyon 118 bin 636 lira harcandı.

Ormanların sağlık ve hayatiyeti konusunda ulusal, uzun dönemli, büyük ölçekli ve yoğun izlemelere dayalı kaliteli bilimsel verinin sağlanması maksadıyla tüm yurtta kurulan Seviye 1 ve 2 daimi gözlem alanlarında 21 bin 629 çalışma yapıldı.

- 11 bin 510 suç zaptı düzenlendi

Öte yandan orman suçlarıyla mücadele faaliyetleri kapsamında ülke genelinde kurulan bin 554 toplu koruma ve 20 hassas alan koruma ekibinde görevli orman muhafaza memurları tarafından 11 bin 510 suç zaptı düzenlendi.

Suç zabıtlarının 2 bin 880'i ağaç kesme, 670'i yasa dışı nakil, 396'sı izinsiz bulundurma, 3 bin 465'i alan açma, 3 bin 221'i işgal, 818'i izinsiz otlatma ve 60'ı çeşitli suçlardan oluştu.

Yıl içerisinde, gençlik bakım sahalarının ve kültür sahalarının korunmasında toplam 320 köy tüzel kişiliğiyle iş birliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda, köylülere 2 milyar 395 bin 482 lira kaynak aktarıldı.

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