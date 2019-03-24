Orman zararlılarıyla mücadele için 8 milyon lira harcandı

ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, orman zararlılarıyla mücadele kapsamında geçen yıl biyolojik, biyoteknik, mekanik ve kimyasal çalışmalar için 8 milyon lira harcandı.

AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğü 2018 Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre Kurum, orman zararlıları ve suçlarıyla etkin mücadelesini sürdürüyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak 2002'den itibaren orman zararlılarıyla mücadele çalışmalarına öncelik verilirken, ağırlıklı olarak biyolojik mücadele yöntemi kullanılıyor. Bu çerçevede, geçen yıl, ormanlardaki zararlı türlere karşı 261 bin 243 hektar alanda mücadele gerçekleştirildi.

Biyolojik mücadele kapsamında, ormanlara 52 bin 92 kuş yuvası asılırken, 107 yere karınca nakli yapıldı. Ayrıca, 638 bin 93 yırtıcı böcek üretilerek hastalıklı alanlara bırakıldı. Çam kese böceğinin görüldüğü alanlara 2 bin 492 tel kafes yerleştirildi.

Orman zararlılarına karşı, 88 bin 96 hektarlık alanda yapılan biyolojik mücadele için 3 milyon 127 bin 910 lira, 84 bin 521 hektarlık alanda yapılan biyoteknik mücadele için 2 milyon 107 bin 49 lira, 87 bin 438 hektarlık alanda yapılan mekanik mücadele için 2 milyon 801 bin 845 lira ve bin 188 hektar alanda yapılan kimyasal mücadele için 81 bin 832 lira harcama yapıldı. Böylece, geçen yıl orman zararlılarıyla mücadele kapsamında toplam 8 milyon 118 bin 636 lira harcandı.