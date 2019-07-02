Ormana atılan çöpler yangına neden oldu

Hatay’da, ormana atılan çöplerin neden olduğu yangında 4 dönümlük alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlıca Mahallesi’nde yol kenarında bulunan ormanlık alanda atılan çöplerin belirlenemeyen nedenle tutuşmasıyla yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Alevlere 3 arazöz, 2 su tankı, 1 ilk müdahale aracı ve 16 işçiyle müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.