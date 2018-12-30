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Ormana bırakılan 9 köpek yavrusu soğuktan dondu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 12:45 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda ormanlık alana bırakılıp, kaderine terk edilen 9 köpek yavrusu, soğuktan dondu.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda ormanlık alana bırakılıp, kaderine terk edilen 9 köpek yavrusu, soğuktan dondu. Adapazarı İkizce Osmaniye Mahallesi'nde Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağına birkaç kilometre uzaklıktaki ormanlık alana kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan 9 köpek yavrusu, soğuktan dondu. Aynı bölgedeki onlarca köpek ise olumsuz hava koşulları karşısında soğuk ve açlıkla mücadele ediyor. Dağlık ve ormanlık arazide yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan köpeklere mama götürmek amacıyla sık sık bölgeye ziyarete giden hayvansever Sibel Arin Sezer, dün akşam gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Açlıkla mücadele eden köpekler ise hayırseverler tarafından bağışlanan etlerle karnını doyurdu. Köpekleri ölüme terk edenlere tepki gösteren Sezer, "Barınaklar yavru köpek almıyor. Almayınca da bazı ilçe belediyeleri ormanlara terk ediyorlar bu hayvanları. Biz çarşamba günü geldiğimizde bu hayvanlar hiçbiri bu bölgede yoktu. Yeni olan bir şey bu. Büyük köpekler kulübenin içerisine girdikleri için yavru köpekler dışarıda kalmış ve soğuktan donarak ölmüşler. Donarak öldükten sonra da diğer yaşayan hayvanlar kardeşlerini yemişler. Bunları buraya atanların hiç mi çoluğu çocuğu yok? Nasıl bir vicdanla atıyorlar? Atanların gerçekten insan olduklarına inanmıyorum. Gerçekten vahşet" dedi. Şehir merkezinde kar yağdığında tüm belediyelerin mama dağıttığının belirten Sezer, "Şehir merkezindekiler zaten insanlar tarafından doyuruluyor. Niye ormanlardaki hayvanları beslemiyorlar? Bir kap mama bir kap su. Her yerde reklamlar, afişler ama ormandaki hayvanlara hiç bu mamalardan kaplardan yok. Biz buralarda belediyelerin, vatandaşların ormanlara attığı hayvanları kendi imkanlarımızla ve bizim gibi birçok gönüllü insanların gönderdiği mamalarla besliyoruz" diye konuştu. Her hafta belirli bir program dahilinde kısırlaştırma, aşılama adı altında ormanlık alana köpek getirip bırakıldığını ifade eden hayvansever Tunahan Hurma, "Şehir içinden toplanan hayvanlar ormana atılıyor. Ormanda doğal yaşam alanı kuralım diyorlar. Bunun neresi doğal yaşam alanı. Bir de dişi köpekleri kısırlaştıracaklarına erkek ve yavru köpekleri kısırlaştırıyorlar. İlçeden getirilen köpekler yeniden ilçeye dönmüyor" dedi. Soğuktan donan yavru köpeklerin ölüleri toplanarak, götürülmesi için Adapazarı Belediyesi'ne haber verildi.

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Ormana bırakılan 9 köpek yavrusu soğuktan donduOrmana bırakılan 9 köpek yavrusu soğuktan dondu
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